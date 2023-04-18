CHP’li Didim Belediyesi’nden dev mıcır vurgunu! Her şeyi gizli tanığın ifadesi ortaya çıkardı

Didim Belediyesi'nin, peş peşe dizilmesi halinde 60 kilometrelik konvoy oluşturabilecek nitelikte olan 5 bin TIR ile taşınabilecek bu kadar yüklü miktarda malzemeyi 10 aylık sürede alıp ne yapacağı sorusu gündeme gelince, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.