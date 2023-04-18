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CHP’li Didim Belediyesi'nden dev mıcır vurgunu! Her şeyi gizli tanığın ifadesi ortaya çıkardı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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CHP’li Didim Belediyesi’nden dev mıcır vurgunu! Her şeyi gizli tanığın ifadesi ortaya çıkardı

CHP'li Didim Belediyesi'ndeki dev vurgun gizli tanığın ifadesiyle ortaya çıktı. Ulaşılan ifadede vurgunun boyutunu gözler önüne serilirken, '200 kamyon mıcır getirdik' deyip, 10 kamyon mıcır dökmüşler. Öte yandan kiralanan kamyonlara Suriyelilere ait motosikletlerin plakalarının takıldığı da öne sürüldü.

CHP'li Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 14 Ocak 2022'de içinde mıcırın da yer aldığı 120 bin ton kırma taş ürünü satın almak için 6 milyon 221 bin 250 lira yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı.

Tek geçerli teklifi veren Zana ve Turan Bağı kardeşlerin şirketi ZTB ihaleyi 5 milyon 670 bin liraya kazandı.

CHP'li belediye ile firma arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan sözleşmede, firmanın malzemeleri 3 Şubat 2022 ile 30 Aralık 2022 arasında vereceği belirtildi.

Didim Belediyesi'nin, peş peşe dizilmesi halinde 60 kilometrelik konvoy oluşturabilecek nitelikte olan 5 bin TIR ile taşınabilecek bu kadar yüklü miktarda malzemeyi 10 aylık sürede alıp ne yapacağı sorusu gündeme gelince, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili bir gizli tanığın müfettişlere verdiği ve SABAH'ın ulaştığı ifade ise vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.

Gizli tanığın ifadesine göre, 2 aylık sürede sadece ZTB İnşaata personelinin 10 kamyon mıcır dökmesine karşın, belediye görevlisine 200 kamyon mıcır döküldüğü şeklinde işlem yaptırdıkları iddia edildi.

ZTB İnşaat'ın mıcır taşırken kendi kamyonlarını kullanmadığı, Didim Belediyesi'nin dışarıdan araç kiralayıp firmaya gönderdiği anlaşıldı.

Bu durumun ortaya çıkmaması için kiralanan kamyonlara Suriyelilere ait motosikletlerin plakalarının takıldığı öne sürüldü.

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