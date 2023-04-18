Başkan Erdoğan millete hizmet yolunda hız kesmiyor! Dev eserlerin açılışı yapıldı! Şimdi sıra geldi yeni eserlere
Nisan başından bu yana TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE ile Ankara ve istanbul'daki metrolar hizmete girdi. Togg'un ilk teslimatları yapıldı. Sırada ise Ankara-Sivas YHT Hattı, Zigana Tüneli ve Karadeniz gazının karaya çıkartılması var.
Türkiye, son 15 günde önemli dev projelerin törenlerine şahitlik etti. İşte o projeler:
* 3 NİSAN: Nisanda ilk tören Togg T10X'in teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.
* 8 NİSAN: Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 8 Nisan'da hizmete açıldı.
* 10 NİSAN: Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu 10 Nisan'da Tuzla4da düzenlenen törenle teslim edildi.
* 12 NİSAN: 3.3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı 12 Nisan'da yapıldı. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı sayesinde Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlandı.
* 15 NİSAN: Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan'da Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan'da uzaya fırlatıldı.
* 17 NİSAN: İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabının açılışı yapıldı.
* 20 NİSAN: Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz 20 Nisan'da düzenlenecek karaya ulaştırılacak.
* 23 NİSAN: Altay tankı, testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.
* 26 NİSAN: Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı 26 Nisan'da hizmete açılacak.
* 27 NİSAN: Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle "nükleer tesis" statüsü kazanacak.
* 3 MAYIS: Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı yapılacak.
KARADENİZ GAZI 20.23'TE YANACAK
Karadeniz gazı Türkiye'nin 100. yılını kutlaması sebebiyle 2023 yılına atıfta bulunarak 20 Nisan saat 20.23'te karaya çıkarılarak törenle yakılacak. Filyos'ta 20 Nisan'a sayılı günler kala hazırlıklar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazın önceki gece 170 kilometrelik iletim hattına verildiğini belirterek 30 saatte karaya ulaşacağını söyledi. Dönmez "Sisteme verdikten sonra Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak" dedi.
HÜRJET VE MMU İÇİN DE TÖREN
MİLLİ Muharip Uçak (MMU) için de mayıs ayının ilk haftasında motor çalıştırma töreni düzenlenecek. Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen önemli havacılık projelerinden Hürjet'in de mayıs ayının ilk haftasında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.
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