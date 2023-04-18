Başkan Erdoğan millete hizmet yolunda hız kesmiyor! Dev eserlerin açılışı yapıldı! Şimdi sıra geldi yeni eserlere

* 3 MAYIS: Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı yapılacak.

KARADENİZ GAZI 20.23'TE YANACAK

Karadeniz gazı Türkiye'nin 100. yılını kutlaması sebebiyle 2023 yılına atıfta bulunarak 20 Nisan saat 20.23'te karaya çıkarılarak törenle yakılacak. Filyos'ta 20 Nisan'a sayılı günler kala hazırlıklar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazın önceki gece 170 kilometrelik iletim hattına verildiğini belirterek 30 saatte karaya ulaşacağını söyledi. Dönmez "Sisteme verdikten sonra Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak" dedi.

HÜRJET VE MMU İÇİN DE TÖREN

MİLLİ Muharip Uçak (MMU) için de mayıs ayının ilk haftasında motor çalıştırma töreni düzenlenecek. Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen önemli havacılık projelerinden Hürjet'in de mayıs ayının ilk haftasında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.