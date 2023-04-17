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TBMM Başkanı Mustafa Şentop memleketi Tekirdağ'a Togg ile gitti

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Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop memleketi Tekirdağ’a Togg ile gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile memleketi Tekirdağ'a gitti.

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