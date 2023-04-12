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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: Togg hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu. Türk dünyası olarak bütünlük içerisinde hep birlikte çok daha ileri noktalara ulaşacaklarına inandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasındaki güçlü işbirliğinin bu anlayışın temel sütunlarından biri olduğunu ifade etti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Togg hediyesi için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sanayi alanında da sergilediği atılımın çok değerli olduğunu belirten Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Togg'un Türkiye ile birlikte Türk dünyasının başarısı olarak kayıtlara geçeceğini dile getirdi. İşte Mirziyoyev'in ilk Togg deneyimi...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 18:13
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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: Togg hayırlı olsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Togg heyeti, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un Gemlik rengi T10X akıllı cihazını teslim etti.

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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: Togg hayırlı olsun

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Togg aracını teslim etmek için Taşkent'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ı kabul etti.

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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: Togg hayırlı olsun

Görüşmede Mirziyoyev, ikili işbirliğinin mevcut durumundan ve karşılıklı diyaloğun gelişmesinden özel bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığını, öncelikli sektörlerde bir dizi büyük yatırım projelerinin ortaklaşa hayata geçirildiğini ve ülkeler arasında düzenli hava seferlerinin arttığını vurguladı.

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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: Togg hayırlı olsun

Otomotiv sektörü de dahil ortak projelerin ve endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesi için tarafların geniş fırsatlara sahip olduğu vurgulan görüşmede, Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi'nin bir sonraki toplantısı için hazırlık, ortak projelerden oluşan bir portföyün oluşturulması ve uzun vadeli ortak sanayi programının kabul edilmesi gibi konular gözden geçirildi.

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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: Togg hayırlı olsun

MİRZİYOYEV, TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇEREK ŞEHİR TURU ATTI

Görüşmenin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Togg'un teslim töreni gerçekleştirildi.