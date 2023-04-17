17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
ABONE OL
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da iftar programında konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, "Seccadeye ayakkabı ile basana hoş görüyle bakılamaz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA