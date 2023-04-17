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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Töreni'nde flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Töreni’nde flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Fikirtepe Meydanı'nda düzenlenen 'Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde hitap ediyor.

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