17 Nisan 2023, Pazartesi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Frankestien koalisyonu 85 milyonu nasıl yönetecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Fikirtepe Meydanı'nda düzenlenen 'Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde hitap etti. Konuşmasında yeni müjdenin sinyalini veren Başkan Erdoğan, "Bayramın ilk günü, kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız." dedi. Batı ve Kandil destekli 7'li koalisyona sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Frankestien koalisyonu ne yapacakmış, 85 milyonluk Türkiye'yi yönetecekmiş. 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl idare edecek?" şeklinde konuştu.