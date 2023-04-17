Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor! 50 bin kişilik istihdam...
Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan, 50 bin kişilik istihdam oluşturacak İstanbul Finans Merkezi projesinin bankalar etabı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Ekonominin kalbi olacak olan projenin arkasında ise Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın imzası var.
Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi projesinin bankalar etabı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.
20 Nisan'da ise Karadeniz gazı devreye alınacak. Her iki önemli projenin de temeli temeli Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde atılmıştı.
Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan bankalar etabı yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacak.
BAKAN NEBATİ'DEN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PAYLAŞIMI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor.
Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul'umuzun. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
BAKAN KURUM'DAN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE İNCELEME
Açılış öncesi Finans Merkezi'nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin yatırım değerinin 65 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Bakan Kurum, "İstanbul'umuz herkesin İstanbul'u, finansın da İstanbul'u olacak ve hep birlikte burada büyük bir coşkuyla İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni hem ülkemize hem de dünyaya kazandırmış olacağız. İstanbul Finans merkezi ile küresel finans sektöründe Türkiye'yi de en önde gelen ülkelerden biri haline getirecek adımı atıyoruz. Finans merkezi artık ülkemizi Amerika'daki, New York'daki, Londra'daki finans merkeziyle rekabet edebilir hale getirmiş olacak" dedi.
50 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK
İstanbul Finans Merkezi'nin, tüm ihtiyaçlara cevap verecek fiziki ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu dile getiren Bakan Murat Kurum, "Finans sektörünün her türlü hizmeti sunabileceği; istihdamıyla, katma değeriyle hem yakın Avrupa'ya, hem de Ortadoğu'ya hizmet sağlayacak bir merkez tasarladık. Finans şirketlerinin rekabet gücünü artıracak, daha da yukarıya taşıyacak İstanbul Finans Merkezi'nde tam 50 bin kardeşimiz çalışacak. Burası aynı zamanda İslami finans piyasalarına da yön verecek en kapsamlı ve en etkin hizmetleri sunacak. Finansın kalbi burada atacak" diye konuştu.
OFİS, AVM VE OTEL
Finans Merkezi'ne ilişkin detayları da paylaşan Bakan Kurum şunları söyledi: "Proje içinde 1.4 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ofiste çalışan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, yine bölgenin hizmet alabileceği 100 bin metrekarelik bir alışveriş alanı bulunuyor. 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ve 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 araç kapasiteli bir otopark bulunuyor. Projenin 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Çalışanlar ve misafirlerle birlikte 100 bin kişilik bir alandan bahsediyoruz. Projede akademi ve araştırma merkezleri de yer alıyor. Ayrıca finans alanında dünya standartlarında bir eğitim merkezi de olacak ve bu merkez sayesinde finans sektörünün ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalar yapılacak."
BERAT ALBAYRAK'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ: İSTANBUL'A FİNANS MERKEZİ OLMAK ÇOK YAKIŞACAK
İstanbul Finans Merkezi projesi çalışmalarına Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde özel çaba harcayan Berat Albayrak'ın 2020 yılında yaptığı paylaşım tekrar gündeme geldi.
Albayrak paylaşımında Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktararak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadelerini kullanmıştı.
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