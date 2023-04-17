Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor! 50 bin kişilik istihdam...

OFİS, AVM VE OTEL

Finans Merkezi'ne ilişkin detayları da paylaşan Bakan Kurum şunları söyledi: "Proje içinde 1.4 milyon metrekarelik ofis alanı var. Ofiste çalışan kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, yine bölgenin hizmet alabileceği 100 bin metrekarelik bir alışveriş alanı bulunuyor. 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ve 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 araç kapasiteli bir otopark bulunuyor. Projenin 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Çalışanlar ve misafirlerle birlikte 100 bin kişilik bir alandan bahsediyoruz. Projede akademi ve araştırma merkezleri de yer alıyor. Ayrıca finans alanında dünya standartlarında bir eğitim merkezi de olacak ve bu merkez sayesinde finans sektörünün ihtiyaçlarına yönelik önemli çalışmalar yapılacak."