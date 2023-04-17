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Ukrayna'dan Türkiye'ye önemli ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2023
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Ukrayna’dan Türkiye’ye önemli ziyaret

Son dakika haberine göre Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

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