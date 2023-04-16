Başkan Erdoğan: Milletim teröristlerle kol kola gezenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da düzenlenen iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor." dedi. “Terör Türkiye'nin emperyalistlerin başına bela ettiği en büyük beladır.” ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, “Terör ile güvensizlik ortamı hep birilerini besledi. Yatırım gelmeyince ekonomik büyüme olmadı. İşsiz kalan gençlerimiz terör örgütlüleri için kolay lokma haline geldi. Terör meselesi kesin olarak çözülmeden ülkemizin huzura kavuşması, hedefine ulaşması mümkün değildir.” mesajını verdi. Seçim için sandıklara gidin çağrısında da bulunan Başkan Erdoğan, "Milletim teröristlerle kol kola gezenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir" şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.
Programda konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"BİRİLERİ İSTİSMAR PEŞİNDE DÜŞTÜ"
Ülkemizdeki kimi çevreler depremde iyi bir imtihan veremedi. Birileri ilk günden itibaren yardımcı olmak yerine depremi ve acılarımızı istismar etme peşinde düştü.
"SAHTE VAATLERİ BIRAKIN"
Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Yıllardır yönettiğiniz şehirlerde neden bedava vermediniz? Sahte vaatleri bırakın.
(Deprem bölgesi) Toplamda 650 bin konut yapıp şehirlerimizi ayağa kaldıracağız.
1999 öncesi inşa edilen binaların depreme mukavemetinin düşük olduğunu gördük. Ülke genelinde 311 bin binada 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi
"KİMİN İŞ YAPTIĞINI DEPREMZEDELERİMİZ GÖRÜYOR"
Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor.
TERÖR İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Terör emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bu çözülmeden ülkemizin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşması mümkün değil.
Terör ile güvensizlik ortamı hep birilerini besledi. Yatırım gelmeyince ekonomik büyüme olmadı. İşsiz kalan gençlerimiz terör örgütlüleri için kolay lokma haline geldi.
Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız.
"MİLLETİM TERÖRİSTLERLE GEZENLERE DERSİ VERECEK"
Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.
Suriye'nin veya Irak'ın kuzeyinde hava gücüyle, kara gücüyle, asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken, biz asla güvende olamayız.
Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir.
Benim milletim teröristlerle kol kola gezenlere, teröristlerle beraber hareket edenlere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecektir.
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