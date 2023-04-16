İstanbul'un toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor! Sirkeci'de tramvay raydan çıktı
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Sirkeci'de raydan çıkması üzerine seferlerde aksama yaşandı. Olay nedeniyle bölgede seferler çift yönlü durdurulurken, tramvaydan inen yolcular Sirkeci ve Sultanahmet durakları arasında yürüyerek ilerledi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Sirkeci'de raydan çıkması nedeniyle aksayan seferler normale döndü.
Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Bağcılar istikametinde Sirkeci'deki duraktan hareket ettikten kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.
Olay nedeniyle bölgede seferler çift yönlü durdurulurken, tramvaydan inen yolcular Sirkeci ve Sultanahmet durakları arasında yürüyerek ilerledi. Duraklarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.
İhbar üzerine polis, zabıta ve Metro AŞ ekipleri olay yerine geldi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici süre için seferlerimiz Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
SEFERLER KABATAŞ-BAĞCILAR ARASINDA YAPILMAYA BAŞLANDI
Kaza nedeniyle 1 saati aşkın süre aksayan tramvay seferleri, ekiplerin çalışmaları sonucu aracın rayına oturtulmasının ardından normale döndü.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlandığı duyuruldu.
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