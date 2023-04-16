İstanbul’un toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor! Sirkeci’de tramvay raydan çıktı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın Sirkeci'de raydan çıkması nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, Bağcılar istikametinde Sirkeci'deki duraktan hareket ettikten kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Olay nedeniyle bölgede seferler çift yönlü durdurulurken, tramvaydan inen yolcular Sirkeci ve Sultanahmet durakları arasında yürüyerek ilerledi. Duraklarda da yoğunluk oluştuğu gözlendi.