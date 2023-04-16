Son dakika | Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’daki vatandaşlara önemli uyarı

16 Nisan 2023, Pazar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur'lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...
- Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl, ne zaman kılınır? İşte tesbih namazının kılınışı...
- EYT'de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur'lu...
- Aile Bakanlığından kadınlara maaş desteği! SYDV'den başvuruna 1.000 TL veriliyor! PTT'den nakit çekebilirsiniz
- 700 bin kamu işçisine zam kapıda! Taban ücret teklifi geldi! 11.500 TL MAAŞ + 2.168 TL ikramiye! Toplu iş sözleşmesi...
- KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...
- Adalet Bakanlığı yeni personel alımı ne zaman son dakika 2023? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Kadro sayıları...
- Bayram ikramiyeleri, emekli maaşları hesaplara yattı mı, ne zaman yatıyor? Nisan ayı maaşı ödeme günleri 2023
- Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!
- Sanat eseri gibi...Bilim insanları yeni bir şehir keşfetti! Sadece karıncalar yaşıyor! Yollar, otobanlar,