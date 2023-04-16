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Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki vatandaşlara önemli uyarı

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Giriş Tarihi: 16.04.2023 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
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Son dakika | Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’daki vatandaşlara önemli uyarı

Son dakika haberi..Dışişleri: Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkedeki hava sahası halihazırda kapalıdır. Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır.

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