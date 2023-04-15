Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği iddia edilmişti! İYİ Parti'den aday yapılan Seyithan İzsiz kendini savundu: Kim olduğuna bakmadan vermeye devam edeceğim
İYİ Parti'de İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterilen Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti. Düzenlediği iftar programında konuşan İzsiz, "Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim” ifadelerini kullanarak adeta duruma gönderme yaparken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bu sözlere destek olması dikkat çekti. İzsiz'in aday yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar Bolu'da bir pankart asarak Akşener'e "İP müdiresi sana yazıklar olsun" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz hakkındaki iddialar sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
AKŞENER DE ALKIŞLADI
İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti. Düzenlediği iftar programında konuya değinen İzsiz, "Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener'in de bu sözleri alkışladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.
İZSİZ'İ ADAY YAPAN AKŞENER'E PROTESTO: İP MÜDİRESİ YAZIKLAR OLSUN
Seyithan İzsiz'in İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler devam ediyor. Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilen İzsiz'e bir tepki de Bolu'da gösterildi.
Bolu'da vatandaşlar İzsiz'in aday gösterilmesine ilişkin pankart hazırladı. İYİ Parti seçim otobüsü güzergahında bulunan üstgeçide asılan pankartta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlar sert tepki gösterdi.
Akşener'e "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın?" sorusunu yönelten vatandaşlar, "İP müdiresi sana yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.
İZSİZ, NURULLAH SEMO'NUN AKRABALARININ DÜĞÜNÜNDE
İzsiz'in burs iddiaları gündemdeki yerini korurken, Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabalarının düğününe katıldığı da ortaya çıktı.
Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı, sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü belirlendi.
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