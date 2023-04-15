Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs verdiği iddia edilmişti! İYİ Parti’den aday yapılan Seyithan İzsiz kendini savundu: Kim olduğuna bakmadan vermeye devam edeceğim

AKŞENER DE ALKIŞLADI

İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti. Düzenlediği iftar programında konuya değinen İzsiz, "Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener'in de bu sözleri alkışladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.