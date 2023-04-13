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"MİT mensubuyuz" diyerek dolandıran şebekeye operasyon! 11 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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MİT mensubuyuz diyerek dolandıran şebekeye operasyon! 11 gözaltı

İstanbul'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebekeye operasyon düzenlendi. 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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