İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu! Yakalanan şüphelinin evinden neler çıktı neler

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda aranan şüpheli, Küçükçekmece'de bir fırına yapılan operasyonda saklandığı dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin verdiği Esenyurt'taki bir adreste ise 250 gram patlayıcı madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler geçirildi. Operasyonların devamında bomba saklanan evi kiralayan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüpheli daha yakalandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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