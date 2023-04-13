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Haberler Galeri İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu! Yakalanan şüphelinin evinden neler çıktı neler

İstanbul'da nefes kesen terör operasyonu! Yakalanan şüphelinin evinden neler çıktı neler

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda aranan şüpheli, Küçükçekmece'de bir fırına yapılan operasyonda saklandığı dolabın içinde yakalandı. Şüphelinin verdiği Esenyurt'taki bir adreste ise 250 gram patlayıcı madde ile birlikte bomba yapımında kullanılan malzemeler geçirildi. Operasyonların devamında bomba saklanan evi kiralayan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüpheli daha yakalandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:14
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İstanbul’da nefes kesen terör operasyonu! Yakalanan şüphelinin evinden neler çıktı neler

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Ünal Yiğit'in Küçükçekmece'de bir fırında saklandığını tespit etti.

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İstanbul’da nefes kesen terör operasyonu! Yakalanan şüphelinin evinden neler çıktı neler

6 Nisan'da fırına operasyon düzenleyen ekipler, Yiğit'i gizli bölme olarak yapılmış bir dolabın içinde yakaladı. Gözaltına alınan Ünal Yiğit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul’da nefes kesen terör operasyonu! Yakalanan şüphelinin evinden neler çıktı neler

PATLAYICI BULUNAN EVDE PARMAK İZİ ÇIKTI
Ekipler, şüphelinin Esenyurt'ta bir adresle bağlantısını tespit etti. Polis, belirlenen adrese de pazartesi günü operasyon düzenledi.

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İstanbul’da nefes kesen terör operasyonu! Yakalanan şüphelinin evinden neler çıktı neler

Evde yapılan aramalarda 250 gram ağırlığında hassas ve güçlü patlayıcı madde TATP, 600 ml sıvı halde başlatıcı olarak kullanılan hidroklorik asit, 30 gram ağırlığında ve bomba yapımında kullanılan dumansız barut, el yapımı bombalarda başlatıcı olarak kullanılan 57 adet maytap fitili ve 17 adet tel maytap, el yapımı bombalar da akım kaynağı olarak kullanılan elektronik devre elemanları ele geçirildi.

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İstanbul’da nefes kesen terör operasyonu! Yakalanan şüphelinin evinden neler çıktı neler

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda, evin banyosunda bulunan dolaplarda Ünal Yiğit'in parmak izi tespit edildi.