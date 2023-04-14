Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Afyon'dan başlıyor! İlk miting bayram öncesi
Türkiye'de seçim için geri sayım devam ederken, partilerin de seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Başkan Erdoğan, seçim startını da 18 Nisan'da Afyon'da yapacağı mitingle başlatacak. Ayrıca vekil adaylığı listesinde de değişime gidecek olan AK Parti'nin 3 yeni isim bildireceği aktarıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim mitinglerine bayramdan önce başlıyor. İlk mitingin 18 Nisan'da Afyonkarahisar'da, ikincisinin 19 Nisan'da da Denizli'de yapılacağı öğrenildi.
Bu arada Erdoğan, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ettiği listelerle ilgili, "Bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil, cumaya kadar süremiz var" sözleriyle listelerde bazı değişikliklerin yapılacağını ifade etmişti. Bunun üzerine AK Parti'de gözler listelerde yapılacak değişikliklere çevrildi. Partilerin milletvekili listelerinde değişiklik yapma süresi bugün sona eriyor. Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda AK Parti milletvekili listesinde 3 isimde değişiklik yapacak.
KADIOĞLU'NUN YERİNE ŞENOCAK
- Sosyal medyada olay olan Necmi Kadıoğlu'nun yerine eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın ismi verilecek. Kadıoğlu, tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekili adaylığından çekildiğini duyurarak, "Belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır" demişti.
- İstanbul 1. Bölgede Mustafa Naim Yağcı'nın da adaylığı geri çekilecek. Yağcı'nın, İstanbul'da seçim için YSK'nın verdiği süre içerisinde belediye meclis üyeliğinden istifa etmediği belirlendi. Bu nedenle, Yağcı'nın yerine avukat Muhammet Enes Savaş'ın bildirileceği öğrenildi.
- Sırasını beğenmediği için adaylıktan çekilen Samsun 8. sıra adayı Kadir Kayan'ın yerine de isim bildirilecek. Söz konusu ismin henüz bildirilmediği belirtildi.
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