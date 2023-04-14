Başkan Erdoğan seçim mitinglerine Afyon’dan başlıyor! İlk miting bayram öncesi

Bu arada Erdoğan, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim ettiği listelerle ilgili, "Bazı hatalarımız bazı illerimizde olmadı değil, cumaya kadar süremiz var" sözleriyle listelerde bazı değişikliklerin yapılacağını ifade etmişti. Bunun üzerine AK Parti'de gözler listelerde yapılacak değişikliklere çevrildi. Partilerin milletvekili listelerinde değişiklik yapma süresi bugün sona eriyor. Edinilen bilgilere göre, bu kapsamda AK Parti milletvekili listesinde 3 isimde değişiklik yapacak.