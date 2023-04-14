Almayan pişman oldu altında rekorlar kırıldı! Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları ABD ÜFE rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından hızla yükseldi. Gram altın fiyatları bin 273 TL’nin üstüne çıkarak tarihi zirvesine tırmanırken ons altın ise 2048 dolara kadar tırmandı. Peki altında yeni rekorlar mı geliyor? Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürecek mi? Altın nereye kadar çıkabilir? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
ABD'de TÜFE, martta aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gelmişti. Nisan ayında ÜFE verisi ise beklentilerin altında gerçekleşti. FED'in agresif faiz artırım politikasını sürdürmeyeceği beklentisi ile dolar endeksi geriledi, altın da rekor kırmaya devam etti. Ons altın 2.048 dolara çıktı, gram altın 1.274 lirayla yeni rekor kırdı.
ABD verilerinden sonra yükselişe geçen altın 14 Mayıs Cuma günü yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın alımı yapacak ya da yapacak vatandaşlar ise altının ne olacağını araştırıyor. Peki altında yeni rekorlar mı geliyor? Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürecek mi? Altın nereye kadar çıkabilir? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Altın atmalı mı satmalı mı?
Finans analisti İslam Memiş'in öne çıkan sözleri:
"Altın fiyatları 2023 yılına yükselişle başladı ve bu yükselişlerini yılın 2. çeyreğinde devam ettiriyor. Tabi fiyatlar yükselince insanların dikkatini çekiyor. Altın fiyatları düşün olunca kimse bu taraflar ilgilenmiyor. Ons altın seviyesinin 2000 dolar seviyesinin üzerine yerleştiğini görüyoruz. 2 bin 30 ve 2 bin 40 arasında dalgalanması devam ediyor. Yıl içerisinde ons altın için 2 bin 350 direncini takip edeceğiz. Aşağıda ise bin 965 dolar destek seviyemiz var.
Kısa vade için mutlaka bir kar satışı gelebilir. Ons altın tarafında bunu yaşayabiliriz. Bin 895 dolarlar konuşulabilir ama tekrar hedef yukarı yönlü 2 bin 65 dolar olacaktır. Hazirandan sonra bunları devam ettirecektir. Merkez banklarının faiz artırım süreçlerini bitirmesi jeopolitik risklerde bir takım artışların olması dolar endeksinde gerileme olasılığının yüksek olması bunlar altın fiyatlarını pozitif yönde etkiliyor.
Altı fiyatlarını güçlü duruşunu koruyor. Gram altın tarafından hiç sorun yok. Gram altın yatırımcısının her yıl olduğu gibi yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şu an Kapalıçarşı piyasasında bin 305 ve bin 312 TL bandında gram altının hareketi var. Ekrandaki fiyatlara göre 30 ila 50 TL bir makas aralığı var. Yatırımcıların bu aralığı dikkat etmesi gerekir. Piyasalarda bin 2070 gibi rakam yok.
Haziran atında dolar/TL'de hareketler bekliyoruz. Gram altın/TL fiyatı bin 450 ve bin 500 civarında yaz aylarında beklediğimiz seviyeler. Elinde altın bozduranlar kesinlikle bozdurmamalı. Yaz aylarında yeni zirvelerini test edecek. Gram altın her geçen ay üstüne koya koya yoluna devam ediyor. Altın yatırımı yapamayan yatırımcılar mutlaka gümüşü değerlendirmeli. Altının bu yıl yüzde 50'den fazla getirisi olacaktır."
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