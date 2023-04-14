Almayan pişman oldu altında rekorlar kırıldı! Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?

Altı fiyatlarını güçlü duruşunu koruyor. Gram altın tarafından hiç sorun yok. Gram altın yatırımcısının her yıl olduğu gibi yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şu an Kapalıçarşı piyasasında bin 305 ve bin 312 TL bandında gram altının hareketi var. Ekrandaki fiyatlara göre 30 ila 50 TL bir makas aralığı var. Yatırımcıların bu aralığı dikkat etmesi gerekir. Piyasalarda bin 2070 gibi rakam yok.