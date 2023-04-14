Başkan Erdoğan Diyarbakır’a gidiyor! 25 bin kişilik Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi açılışı ile deprem konutları temel atma ve anahtar teslim töreni

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki ziyaretlerini sürdüren Başkan Erdoğan'ın bugünkü durağı Diyarbakır olacak. Diyarbakır'a ziyaret düzenleyecek Erdoğan, burada Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni ile Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi'nin açılış törenine katılacak.

TEMELİ 6 YIL ÖNCE ATILMIŞTI

Diyarbakır'da 6 yıl önce temeli atılan, aynı anda 25 bin kişinin ibadet edebileceği Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenle açılacak.





Diyarbakır'da bölgenin tarihine ve mimari tarzına uygunluk esasına göre inşa edilen Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, ibadete açılıyor.