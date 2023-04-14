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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ni açtı

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Giriş: 14.04.2023 18:28
Diyarbakır’da Selahaddin Eyyubi Camii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
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