Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da TOKİ konutlarının temel atma törenine katılacak!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Başkan Recep Tayip Erdoğan, bugün Diyarbakır'da depremzedeler için çalışmalarına başlanan TOKİ konutlarının temel atma törenini gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayip Erdoğan, Diyarbakır'da depremzedeler için çalışmalarına başlanan TOKİ konutlarının temel atma törenini gerçekleştirecek.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkan Recep Tayip Erdoğan talimatıyla depremden etkilenen 11 ilde çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Başkan Erdoğan, bu süreçte deprem bölgelerine ziyaretlerini sürdürüp çalışmaları yakından takip etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.
2 BİN 700 KONUTUN TEMELİ ATILIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir duyuru yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Diyarbakır'da, 2.720 konutun temelleri atılacak. 1.432 sosyal konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edilecek. 14 Nisan 2023 saat 16.00.' ifadelerine yer verildi.
Bugün Diyarbakır'ımızdayız.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 14, 2023
Cumhurbaşkanımız Sayın@RTErdogan'ın teşrifleriyle
🏘️ 2.720 konutun temelleri atacak,
🔑 1.432 sosyal konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. @yukselenanadolu pic.twitter.com/GAlhJ9J5T0
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