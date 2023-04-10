Togg makam aracı olarak görevine başladı! Bakanlar direksiyona geçti...

Türkiye'nin yeni gururu yerli ve milli akıllı cihazı Togg sokaklara çıkarken bakanlıklarda da makam aracı olarak kullanılmaya başlandı. Araçlarını teslim alan bakanlar bugün yeni akıllı cihazlarıyla tura çıkarken Adalet Bakanı Bozdağ, "Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk." değerlendirmesinde bulundu. İşte o kareler...