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Ulusal Staj Programı'nda stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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Ulusal Staj Programı’nda stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın "2023 yılı stajyer havuzu"nun işverenlerin erişimine açıldığını duyurdu. Havuz, 2023 yılı sonuna kadar staj teklifleri için erişime açık olacak.

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