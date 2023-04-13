Cumhur'un ortağı Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: Bunlar PKK'nın, FETÖ'nün, LGBT'lilerin maşası haline gelmişler
Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da partililerle buluştuğu törende 7'li koalisyon masasına sert sözlerle yüklendi. Erbakan, "Bunlar 6’lı masa 7’li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşa haline gelmişlerdir. Kimin maşası? PKK’ın maşası, FETÖ’nü, dış güçlerin ve LGBT’lilerin maşası haline gelmişler." dedi.
Erbakan, Çorum Ayakkabıcılar Arastası ile Eğridere Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti. Esnaftan Cumhur İttifakı için destek isteyen Erbakan, ardından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen iftar programında partilileriyle bir araya geldi.
Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşundan itibaren geçen 4,5 yılda teşkilatlanma, üye sayısı ve geniş katılımlı kongreleriyle birçok siyasi partiyi geride bıraktığını söyledi.
Yeniden Refah Partisi olarak kim yaparsa yapsın doğruyu alkışlayan, yanlışın karşısında duran siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Erbakan, "Aynı zamanda çözümü ve projelerini ortaya koyan siyaset anlayışıyla çok kısa zamanda milletimizin teveccühüne, desteğine mazhar oldu, ümidi haline geldi ve 14 Mayıs seçimlerinin de kilit partisi haline gelmeyi başardı elhamdülillah." diye konuştu.
Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldıklarını hatırlatan Erbakan, şöyle devam etti: "Gelinen noktada milletimizi 7'li masa olarak da ifade ettiğimiz sol, komünist, sosyalist, ateist, her türlü fraksiyonun ve oluşumun bir araya toplandığı, PKK'nın ve FETÖ'nün açıkça destek verdiği, 7'li ittifaka ülkemizi ve milletimizi teslim etmemek adına, 7'li ittifakın iktidar olmamasına vesile olmak adına Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldık. Bu ittifakın içerisinde tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla amblemimizle seçimlere inşallah katılacağız. 21 yıl aradan sonra milli görüşü Yeniden Refah Partisi ile yeniden Meclis'e taşıyacağız inşallah."
TBMM dışında olmalarına rağmen emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetlerinin giderilmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Ayasofya'nın yeniden cami olması, LGBT'ye karşı uyanık olunması, salgın sürecinde aşılardan halkın korunması konularında etkili olduklarını vurgulayan Erbakan, 14 Mayıs'tan sonra Meclis'e girerek, çok daha hayırlı işlere vesile olacaklarını kaydetti.
Yanlışları düzeltmek, eksikleri tamamlamak, hayırlı işleri hayata geçirmek için AK Parti ile Mutabakat Metni hazırladıklarını hatırlatan Erbakan, milli görüşün olmazsa olmazlarını bu metnin içine koyduklarını aktardı.
Milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı için değil, ülkenin ve halkın selameti için Cumhur İttifakı'na katıldıklarının altını çizen Erbakan, "Bu ittifak vesilesiyle Yeniden Refah Partimizi, milli görüşü 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız ve inşallah 2028 seçimlerinde de iktidara taşıyacağız Allah'ın izniyle. Milli görüş tarihinde olduğu gibi, inşallah 14 Mayıs'ta önce milli görüşü Meclis'e taşıyacağız, milli görüşün Meclis'teki performansıyla, estireceği rüzgarla 2028'de de milli görüşü iktidara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
7'Lİ MAŞA HALİNE GELDİ
Cumhur İttifakı'nda yer almalarında, Millet İttifakı'nın bazı söylemlerinin de etkili olduğuna dikkati çeken Erbakan, şunları kaydetti: "Nasıl bir ittifakla karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa haline gelmişlerdir. PKK'nın maşası, FETÖ'nün maşası ve dış güçlerin maşası, LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunları, inancımızla, İslam ile ahlak ve maneviyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı, asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir. 7'li maşaya 85 milyon insanımız 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta verecektir Allah'ın izniyle. 14 Mayıs'ta ülkemiz belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyecek. Dindar kesimlerin kazanımlarının korunacağı, ülkemizin 25 sene sonra yeniden 28 Şubat döneminin karanlıklarına terk edilmeyeceği, maceraya sürüklenmeyeceğimiz bir sonucu milletimiz ferasetiyle inşallah ortaya koyacaktır"
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