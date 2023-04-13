SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasının ilk görüntüsü ortaya çıktı! YSK onayı verdi
Son dakika haberi | 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının ilk görüntüsü geldi. Pusulada sırasıyla Başkan Erdoğan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer alıyor.
Başkan Erdoğan, 6'lı koalisyonun ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan'ın yer aldığı seçim pusulalarının ilk görüntüsü geldi.
Pusulada sırasıyla Başkan Erdoğan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer alıyor.
AK PARTİ PAYLAŞTI
Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.
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