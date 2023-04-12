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Dünya o sözleri manşete taşıdı! Yunan basınından dikkat çeken anket vurgusu

Ankara Arena dün hiç olmadığı kadar coşku ve heyecana tanıklık etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesi kamuoyuyla paylaştı. Dünyanın gözü bu süreçte Türkiye'nin üzerinde. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi dünya basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 10:51
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Dünya o sözleri manşete taşıdı! Yunan basınından dikkat çeken anket vurgusu

Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

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Dünya o sözleri manşete taşıdı! Yunan basınından dikkat çeken anket vurgusu

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimler için geri sayım sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı.

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Dünya o sözleri manşete taşıdı! Yunan basınından dikkat çeken anket vurgusu

Erdoğan'ın açıklamaları Dünya basınında geniş yer buldu.

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Dünya o sözleri manşete taşıdı! Yunan basınından dikkat çeken anket vurgusu

İngiliz BBC 'Türkiye seçimleri: Erdoğan iktidarda kalma yarışını başlattı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Dünya o sözleri manşete taşıdı! Yunan basınından dikkat çeken anket vurgusu

Haberde 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için altı muhalefet partisinin güçlerini birleştirdiğinin altı çizildi ve bu ittifak için 'şimdiye kadarki en sert meydan okuma' yorumunda bulunuldu.