Dünya o sözleri manşete taşıdı! Yunan basınından dikkat çeken anket vurgusu

Ankara Arena dün hiç olmadığı kadar coşku ve heyecana tanıklık etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesi kamuoyuyla paylaştı. Dünyanın gözü bu süreçte Türkiye'nin üzerinde. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi dünya basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...