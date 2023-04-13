HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi! ’Durumu ağır’ iddiası...

BEŞTAŞ'IN DURUMU AĞIR

Araçta sıkışan Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Beştaş, ambulansla Erzurum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İKİ İSMİN HAYATİ RİSKİ YOK

Hayati riskinin olmadığı öğrenilen Vefa ve parti yöneticisi de hastaneye kaldırıldı.