HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi! 'Durumu ağır' iddiası...
Seçim çalışmaları için Erzurum'un Karayazı ilçesine giden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Beştaş'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. İşte detaylar...
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen parti yöneticisi, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi.
BEŞTAŞ'IN DURUMU AĞIR
Araçta sıkışan Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Beştaş, ambulansla Erzurum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İKİ İSMİN HAYATİ RİSKİ YOK
Hayati riskinin olmadığı öğrenilen Vefa ve parti yöneticisi de hastaneye kaldırıldı.
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