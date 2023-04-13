TV 5’te skandallar bitmiyor! FETÖ’cü Hakan Şükür ile yayın yapan Mehmet Ali Kayacı’dan Başkan Erdoğan’a yönelik küstah sözler

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ

Hatipin konunun siyasete gelmemesi için tüm çabalarını yok sayan ve saygısız şekilde çıkışlarını sürdüren Kayacı, "En uzaktaki adama bunu söylemenize gerek yok. Önünüzde dizini kırıp Kur'an okuyan adam bunu duymadı ise siz de sorumlusunuz, o da. Ulema umeradaki korkak kısmının içinde yer alıyor. İnandığı İslam'dan, Allah'tan korkmuyor, ABD'den, Rusya'dan korkuyor demek ki. En yakınınızdaki adamı dizgine getirememişsiniz.

FETÖ FİRARİSİ HAKAN ŞÜKÜR İLE SKANDAL YAYINA İMZA ATMIŞTI

Merhum Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu TV5, Saadet Partisi'nin eksen kayması sonrası FETÖ'nün sesi olan haberlere imza attı. Onlardan en dikkat çekeni, hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü Hakan Şükür ile uzaktan bağlantı ile yapılan canlı yayındı. Türkiye'nin tepkisini çeken skandal programın sunucusu da yine Meh met Ali Kayacı'ydı.

KOVULMUŞTU, NEDEN VE NE ZAMAN GERİ DÖNDÜ?

FETÖ'cü Hakan Şükür ile yaptığı yayınla okların çevrildiği isim olan Mehmet Ali Kayacı, programın ardından TV5 yönetimi tarafından kovulmuştu. Kayacı'nın, TV5'e nasıl, kimin talebi ile ve ne zaman döndüğü merak konusu oldu.

TEPKİ YAĞIYOR

TV5'teki programın sosyal medyada yayınlanması ile kanala ve sunucuya tepki yağdı.

O tepkilerden bazıları şöyle:

Moderatör diye saygısızı koymuşlar resmen, hiç mi edep hürmet bilmez bir insan? İmdat hoca, davanın "bedelini" ödemiş bir hoca olmasına rağmen temkinli konuşuyor iftar vaktinde. Karşısındakinin üslubuna bak hele.

Edep de nasib işiymiş!

Edep; senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmek imiş!

Sözde ve kuruntuyla haksızlık, adaletsizlik ve nifakla itham ettiği Sn Erdoğan'ı yaşlı başlı İmdat hocaya çıkışarak eleştirmek ukalalığı!

Kur'an'da mü'minlerin vasıfları sayılırken;"kâfirlere karşı şiddetli,kendi aralarında merhametlidirler" ifadesi kullanılır. Bu adam hiç nasiplenmemiş belli ki.Dilerim ahirette Rabbimin Rahim isminden de nasiplenemesin.

Moderatöre bak iftar programı için hocayı davet etmişler misafirine konuştuğu üsluba hele hele mevzuyu iftar programında çektiği yere bak. Yazıklar olsun o üslubu takiyye yapıyoruz diyenler yapmazdı be.

Kur'an sallama mevzusunu çarpıtan Kalaycı önce kendini düzeltsin.

Bu ne biçim Ramazan programı öyle...