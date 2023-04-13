TV 5'te skandallar bitmiyor! FETÖ'cü Hakan Şükür ile yayın yapan Mehmet Ali Kayacı'dan Başkan Erdoğan'a yönelik küstah sözler
TV5'te daha önce FETÖ firarisi Hakan Şükür ile yaptığı yayınla bilirnen Mehmet Ali Kayacı, şimdi de iftar yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kayacı, emekli vaiz İmdat Kaya'ya saygısız tavırlarıyla dikkat çekerken, Başkan Erdoğan'a yönelik alçak ifadeler kullandı. İşte detaylar...
TV5'te yayınlanan iftar programında skandallar zinciri yaşandı. Daha önce FETÖ firarisi Hakan Şükür ile canlı yayın yapan Mehmet Ali Kayacı, iftar programında küstah ifadeler kullandı.
KÜSTAH İFADELER KULLANDI
Saygısız bir dille emekli vaiz İmdat Kaya'ya çıkışan Kayacı, "Siz Kur'an okutuyorsunuz, Tayyip Bey'e de okutmuşsunuzdur. Okuttuğunuz kişi, Irak'a giren askerlere izin verdi mi? Verdi. Ona giderken, tebliğ ederken, riyakar olma, münafık olma, Müslümanca yaşa, öğrendiğin İslam'ı oku dediniz mi? En uzaktaki adama bunu söylemenize gerek yok. Önünüzde dizini kırıp Kur'an okuyan adam bunu duymadı ise siz de sorumlusunuz, o da." şeklinde küstah ifadeler kullandı.
KANALA NE ZAMAN DÖNDÜĞÜ MERAK KONUSU
Kayacı'nın FETÖ firarisi Hakan Şükür ile yaptığı yayından sonra kanaldan kovulduğu açıklanmıştı, hangi gerekçe ile ne zaman geri döndüğü ise merak konusu...
TV5'TEKİ İFTAR PROGRAMINDA KÜSTAH SÖZLER
TV5 ekranlarında yayınlanan iftar programında skandallar zinciri yaşandı. FETÖ firarisi Hakan Şükür ile yaptığı yayın ile tepkileri üzerine çeken ve kanaldan kovulan Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu programın konuğu emekli vaiz-hatip İmdat Kaya oldu.
Kaya, Kur'an'ın yeterince okunmaması, anlaşılmaması gibi konularda bir konuşma gerçekleştirdi. Kaya, "Biz illeti mi yaşıyoruz, zilleti mi yaşıyoruz? Neden? Kur'an uygulanmıyor, Kur'an raflarda. Yüzde 95'i indirip de bakmıyor, okusa anlamıyor, bir anlayana sormuyor." ifadelerini kullandı.
Hatip Kaya'nın sözünü keserek saygısız bir tavırla iftar programını siyaset arenasına çeviren Mehmet Ali Kayacı, "Siz Kur'an okutuyorsunuz, Tayyip Bey'e de okutmuşsunuzdur. Okuttuğunuz kişi, Irak'a giren askerlere izin verdi mi? Verdi. Ona giderken, tebliğ ederken, riyakar olma, münafık olma, Müslümanca yaşa, öğrendiğin İslam'ı oku dediniz mi?" şeklinde küstah ifadeler kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ
Hatipin konunun siyasete gelmemesi için tüm çabalarını yok sayan ve saygısız şekilde çıkışlarını sürdüren Kayacı, "En uzaktaki adama bunu söylemenize gerek yok. Önünüzde dizini kırıp Kur'an okuyan adam bunu duymadı ise siz de sorumlusunuz, o da. Ulema umeradaki korkak kısmının içinde yer alıyor. İnandığı İslam'dan, Allah'tan korkmuyor, ABD'den, Rusya'dan korkuyor demek ki. En yakınınızdaki adamı dizgine getirememişsiniz.
FETÖ FİRARİSİ HAKAN ŞÜKÜR İLE SKANDAL YAYINA İMZA ATMIŞTI
Merhum Necmettin Erbakan'ın kurucusu olduğu TV5, Saadet Partisi'nin eksen kayması sonrası FETÖ'nün sesi olan haberlere imza attı. Onlardan en dikkat çekeni, hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ'cü Hakan Şükür ile uzaktan bağlantı ile yapılan canlı yayındı. Türkiye'nin tepkisini çeken skandal programın sunucusu da yine Mehmet Ali Kayacı'ydı.
KOVULMUŞTU, NEDEN VE NE ZAMAN GERİ DÖNDÜ?
FETÖ'cü Hakan Şükür ile yaptığı yayınla okların çevrildiği isim olan Mehmet Ali Kayacı, programın ardından TV5 yönetimi tarafından kovulmuştu. Kayacı'nın, TV5'e nasıl, kimin talebi ile ve ne zaman döndüğü merak konusu oldu.
TEPKİ YAĞIYOR
TV5'teki programın sosyal medyada yayınlanması ile kanala ve sunucuya tepki yağdı.
O tepkilerden bazıları şöyle:
Moderatör diye saygısızı koymuşlar resmen, hiç mi edep hürmet bilmez bir insan? İmdat hoca, davanın "bedelini" ödemiş bir hoca olmasına rağmen temkinli konuşuyor iftar vaktinde. Karşısındakinin üslubuna bak hele.
Edep de nasib işiymiş!
Edep; senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmek imiş!
Sözde ve kuruntuyla haksızlık, adaletsizlik ve nifakla itham ettiği Sn Erdoğan'ı yaşlı başlı İmdat hocaya çıkışarak eleştirmek ukalalığı!
Kur'an'da mü'minlerin vasıfları sayılırken;"kâfirlere karşı şiddetli,kendi aralarında merhametlidirler" ifadesi kullanılır. Bu adam hiç nasiplenmemiş belli ki.Dilerim ahirette Rabbimin Rahim isminden de nasiplenemesin.
Moderatöre bak iftar programı için hocayı davet etmişler misafirine konuştuğu üsluba hele hele mevzuyu iftar programında çektiği yere bak. Yazıklar olsun o üslubu takiyye yapıyoruz diyenler yapmazdı be.
Kur'an sallama mevzusunu çarpıtan Kalaycı önce kendini düzeltsin.
Bu ne biçim Ramazan programı öyle...
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