Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı: Ukala! Şu eseri görüp eleştiri getirmek yenilir yutulur değil

ERTÜRK İHA/SİHALARI DA HEDEF ALMIŞTI

Türker Ertürk, daha önce de milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'larımızı hedef alarak "Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Neyi yaptınız Allah aşkına, motoru mu sen yaptın boyası mı senin? Her şeyi dışarıdan alıyorsun onu da bir şekilde birleştiriyorsun. Bir de iktidara yakınlığı olmasa bu başarı gelir miydi? Bir de öyle değerlendirelim." sözlerini sarf etmişti.

PKK'YA DA KALKAN OLDU

Türker Ertürk, daha önce de Taksim'deki kanlı terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG-PKK'yı temize çıkarmaya çalışmış, terörden hüküm giyen Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu dillendirmişti.