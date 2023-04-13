Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı: Ukala! Şu eseri görüp eleştiri getirmek yenilir yutulur değil
Türkiye’nin yerli ve milli projelerinden rahatsız olan bir takım güruh bu kez TCG Anadolu savaş gemimiz üzerinden karalama çabasına girerek Türkiye’nin Mavi Vatan’da gücüne güç katan dev projeyi hazmedemedi. Emekli Amiral Türker Ertürk fondaş medyada ekranlarında, “Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bu geminin motorunda sorun var.” ifadelerine yer verdi. Bu küstah çıkışa Başkan Erdoğan’dan çok sert bir yanıt geldi. Başkan Erdoğan, “TCG Anadolu rastgele bir şey değil. Çıkmış bir ukala, 'Bunlar yapabildikleri zaten eserleri yok' diyor. Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım.” dedi.
Başkan Erdoğan katıldığı bir televizyonun canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.
"ŞU ESERİ GÖRÜP ELEŞTİRİ GETİRMEK, YENİLİR YUTULUR DEĞİL"
Konuşmasında CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ün TCG Anadolu üzerinden ortaya serdiği alçak sözleri ağır bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Gezdim gördüm. İHA şu anda üzerinde, helikopterle üzerinde SİHA ve hafif taarruz uçağı iniş kalkış her şeyi yapabilecekler. Bunlar bizim dünya standardında farklı bir yere gelmemizi sağladı. Bu bizi denizlerde güçlü noktaya taşıyor. Yeni bir adım atıyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. 1 misli daha büyüğünü daha inşa edeceğiz. TCG Anadolu rastgele bir şey değil. Çıkmış bir ukala, 'Bunlar yapabildikleri zaten eserleri yok' diyor. Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım. Boyu 220 metre. Dünyanın her köşesinde operasyon yapabileceğiz. Bunlar anlardan da anlamazdan da konuşuyorlar. Gurur duy ya. Sen Erdoğan'ı Hulusi Akar'ı sevmeyebilirsin. Biz bu millete bu eseri bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz." dedi.
ERTÜRK NE DEMİŞTİ?
CHP'nin fonladığı Tele1'de konuşan Türker Ertürk, yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin yeni savaş gemisi TCG Anadolu'yu hedef aldı.
Ertürk, "TCG Anadolu için daha önce "Bu gemi amfibi hücum gemisi, ama basında görüyorum uçak gemisi diyorlar doğru değil. Zaten deniz aşırı ve emperyal işlerimiz de yok bizim, bize uygun düşmez" sözlerini dile getiren Ertürk şimdi de "Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var" ifadelerine yer verdi.
"İHTİYAÇ YOK" DEDİ
CHP'li Ertürk, Türkiye'nin böyle bir gemiye ihtiyacı olmadığını öne iddia ederek, "İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. İHA, SİHA gemisi değil, uçak gemisi değil." açıklamasında bulundu.
ERTÜRK İHA/SİHALARI DA HEDEF ALMIŞTI
Türker Ertürk, daha önce de milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'larımızı hedef alarak "Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Neyi yaptınız Allah aşkına, motoru mu sen yaptın boyası mı senin? Her şeyi dışarıdan alıyorsun onu da bir şekilde birleştiriyorsun. Bir de iktidara yakınlığı olmasa bu başarı gelir miydi? Bir de öyle değerlendirelim." sözlerini sarf etmişti.
PKK'YA DA KALKAN OLDU
Türker Ertürk, daha önce de Taksim'deki kanlı terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG-PKK'yı temize çıkarmaya çalışmış, terörden hüküm giyen Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu dillendirmişti.
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