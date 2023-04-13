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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesi vatandaşları memnun etti: Yaparsa reis yapar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da açıkladığı seçim beyannamesi vatandaşları, gençleri ve ev hanımlarını mutlu etti. Vatandaşlar "Cumhurbaşkanımız dediğini yaptı, bunları da yapacak, kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:26Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:26