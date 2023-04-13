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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesi vatandaşları memnun etti: Yaparsa reis yapar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesi vatandaşları memnun etti: Yaparsa reis yapar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da açıkladığı seçim beyannamesi vatandaşları, gençleri ve ev hanımlarını mutlu etti. Vatandaşlar "Cumhurbaşkanımız dediğini yaptı, bunları da yapacak, kuşkumuz yok" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:26
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti’nin seçim beyannamesi vatandaşları memnun etti: Yaparsa reis yapar

Başkan Tayyip Erdoğan önceki gün açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesinde; kamuya işe alımlarda mülakatın kaldırılacağını, sınavlardaki başarı sıralamasına göre işe alım yapılacağını söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti’nin seçim beyannamesi vatandaşları memnun etti: Yaparsa reis yapar

Erdoğan, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağı, gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet verileceği, ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacağını belirtti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti’nin seçim beyannamesi vatandaşları memnun etti: Yaparsa reis yapar

Yurt genelinde yaşayan vatandaşlar, gençler, ev hanımları verilen müjdelerin kendilerine erken bayram yaşattığını belirterek, "Yaparsa Erdoğan yapar" dediler. İşte konuyla ilgili vatandaşların SABAH'a yaptığı değerlendirmeler:

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti’nin seçim beyannamesi vatandaşları memnun etti: Yaparsa reis yapar

Ahmet Aksu (30) : "Ben yüzde 52 engelli olan bir gencim. Başımda sıvı birikmesi nedeniyle platinler var. Cumhurbaşkanımızın gençlere yönelik açıkladığı iletişim için önemli açıklamayı mutlulukla karşıladım. Biz gençler için çok anlamlı bir imkan sağladı. İletişim çağındayız. Devletimiz tarafından çok güzel şeyler yapılıyor. Yaparsa Erdoğan yapar. Allah ondan razı olsun"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti’nin seçim beyannamesi vatandaşları memnun etti: Yaparsa reis yapar

"GENÇLERİN YANINDA OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"
İsmail Kaplan (17) ve Yusuf Kaplan(19) kardeşler: "İnternet, bilgisayar ve cep telefonu almak isteyenler ve imkanı olmayanlar için çok güzel bir müjde. Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Gençleri hiçbir şekilde yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Bizlerin bu eğitim çağında iletişim çok önemli. Bu yüzden tüm gençler bu imkândan faydalanacaktır. Teşekkür ediyoruz"