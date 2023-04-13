Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti’nin seçim beyannamesi vatandaşları memnun etti: Yaparsa reis yapar

"GENÇLERİN YANINDA OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

İsmail Kaplan (17) ve Yusuf Kaplan(19) kardeşler: "İnternet, bilgisayar ve cep telefonu almak isteyenler ve imkanı olmayanlar için çok güzel bir müjde. Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Gençleri hiçbir şekilde yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Bizlerin bu eğitim çağında iletişim çok önemli. Bu yüzden tüm gençler bu imkândan faydalanacaktır. Teşekkür ediyoruz"