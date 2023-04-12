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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüştü

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Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, muhatabına Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini bildirdi.

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