TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü! MSB'den TCG Anadolu töreninde "Atatürk" açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), TCG Anadolu'nun hizmete alım törenine ilişkin Twitter'da paylaşılan görüntülerde; törende okunan marşta 'Atatürk' ifadesine sansür uygulandığı iddiasına ilişkin, "Görüntüleri hazırlayan kuruluş söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir" denildi. Bakanlık, "Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur." bilgisini paylaştı. Diğer yandan Bakanlığın açıklamalarını doğrulayan görüntü A Haber'de ekranlara getirildi. Görüntüde "Atatürk ifadesinin çok net bir şekilde yandığı ortaya serildi.
Türkiye'nin ilk yerli uçak gemisi TCG Anadolu'nun hizmete alım törenine ilişkin videolar, MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Tören sonrası bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan görüntülerde, törende okunan 'Deniz Harp Okulu Marşı'nda yer alan 'Atatürk'ü izleyen yol' ifadesinin yer almadığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.
"SERVİS EDİLEN ZAMANA DUYARLI GÖRÜNTÜLERİN BAKANLIĞIMIZ İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"
MSB, bunun üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada, şöyle denildi:
"Gururumuz TCG Anadolu'nun hizmete girme töreni 10 Nisan 2023'te İstanbul'da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayınlanmıştır. Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir. TCG Anadolu'nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden Bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir. Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz."
A HABER'DE TARTIŞMALARA SON NOKTA KONULDU
Diğer yandan Bakanlığın açıklamalarını doğrulayan görüntü A Haber'de ekranlara getirildi.
Görüntüde "Atatürk" ifadesinin çok net bir şekilde yandığı ortaya serildi.
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