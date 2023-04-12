TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü! MSB'den TCG Anadolu töreninde "Atatürk" açıklaması

Tören sonrası bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan görüntülerde, törende okunan 'Deniz Harp Okulu Marşı'nda yer alan 'Atatürk'ü izleyen yol' ifadesinin yer almadığına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

"SERVİS EDİLEN ZAMANA DUYARLI GÖRÜNTÜLERİN BAKANLIĞIMIZ İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"