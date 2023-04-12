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Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 10 bine yakın iade, ceza puanları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 10 bine yakın iade, ceza puanları...

"Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konulara arasında yer alıyor. Ehliyet affı yasasının ne zaman çıkacağı, trafikte ceza puanı dolan ve bu nedenle ehliyetine el konulan sürücüler tarafından sorgulanıyor. Peki, Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 10 bine yakın iade, ceza puanları...

"Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meclis'e sunulan vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığı belirtildi. Peki, Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 10 bine yakın iade, ceza puanları...

2023 EHLİYET AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığını açıkladı.

Buna göre; Ehliyet affıyla ilgili TBMM'de kabul edilen çalışma Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve resmi olarak yürürlüğe girecek.

EHLİYET AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Borç yapılandırma paketi kapsamında; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EHLİYET AFFI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında kararı şu sözlerle duyurmuştu.

"Ölümlü trafik kazalarında son 5 yılda azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız nedeniyle kara yollarındaki ticari seferlerde artış yaşandı. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."

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