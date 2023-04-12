"Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meclis'e sunulan vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığı belirtildi. Peki, Ehliyet affı 2023 son dakika çıkacak mı? Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 10 bine yakın iade, ceza puanları...