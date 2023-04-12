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Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç'ta

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

Yunan basını ABD'nin ardından Fransa'nın da Dedeağaç'a üs kurmaya hazırlandığına dair dikkat çeken bir haber kaleme aldı. Fransız fırkateyninin Dedeağaç limanına yanıştığına yer veren gazete, Paris, Atina'nın yanında olduğunu ilan ediyor' ifadeleri kullanıldı.

TCG Anadolu'nun envantere alınmasının ardından Türkiye'yi yeniden mercek altına alan Yunan basını, "Gerçek şu ki, Türkiye'nin revizyonist politikasında bir değişiklik olmadı, Yunanistan ise ne askeri ittifaklarını ne de silah programını durdurmadı" ifadelerini kullandı.

Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

TCG Anadolu'yu gündemine taşıyan gazete, 'Paris, Atina'nın yanında yer aldığını ilan ediyor' ifadelerini kullandı.

Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

Fransa'nın Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde üs kurmak için kolları sıvadığı biliniyordu. ABD'nin büyük yığınak yaptığı bölgede Fransız komutanlar daha önce incelemeler yapmış Fransız büyükelçi "Bundan sonra Fransız donanmasını ve uçaklarını Dedeağaç'ta görürseniz hiç şaşırmayın." demişti.

Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

Pentapostagma'da yer alan haberde, Türk Yunan ilişkileri 'Amerikalıların dediği gibi "işler her zamanki gibi" dönüyor.' ifadeleri kullanıldı.

Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

Başkan Erdoğan'ın dün TCG Anadolu ile gövde gösterisi yaptığını buna karşılık 'Paris'İn de Atina'nın yanında yer aldığını ilan ettiği' yazıldı.

Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

Fransız "LANGUEDOC" fırkateyninin önceki gün Dedeağaç limanına yanaştığı bildirilen haberde, Liman Başkanı Konstantinos Hatzimichael'in Bir Fransız gemisinin Dedeağaç limanına yanaşması tarihi bir an. Bir buçuk yüzyıl sonra Akdeniz'in kuzeydoğu ucundaki liman kentinde Frnasız varalığının başlangıcı' ifadelerine yer verildi.

Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

"BU BİR FIRSAT"

Stratejik açıdan önemli olan Dedeağaç limanında Yunan Fransız stratejik ortakığına dikkat çeken Hatzimichael'in 'Bu bir fırsat' ifadeleri dikkat çekti.

Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

Başka bir Fransız gemisinin ise bugün Girit'in güneyinde olacağı ifade edilirken Yunanistan ve Fransa'nın ilişkilerini güçlendirdiğine dikkat çekildi.

Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

Yunanistan ve Fransa'nın Ege'de yapacağı tatbikata Yunan Silahlı kuvvetlerinin bir fırkateyni ve Hava Kuvvetleri sacaş uçaklarının da katılacağı dikkatleri çekti.

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