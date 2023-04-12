Yunan basınında TCG Anadolu manşeti! Manidar zamanlama: Fransız fırkateyni Dedeağaç’ta

TCG Anadolu'nun envantere alınmasının ardından Türkiye'yi yeniden mercek altına alan Yunan basını, "Gerçek şu ki, Türkiye'nin revizyonist politikasında bir değişiklik olmadı, Yunanistan ise ne askeri ittifaklarını ne de silah programını durdurmadı" ifadelerini kullandı.