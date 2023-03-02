Son dakika: Lütfü Türkkan ile Mahir Başarır'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı
Son dakika haberleri... TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.
Şehit yakınına ağza alınmayacak şekilde küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile, mahkemeyi basarak yargı mensuplarını tehdit eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyordu.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bugün karar vermek için toplandı. Komisyon, kararını iki vekilin de dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde açıkladı.
Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili karar son olarak TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ile verilecek.
HAZIRLIK KOMİSYONUNUN GÖRÜŞÜ DE BU YÖNDEYDİ
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu bünyesinde oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.
Dosyaları bir kez daha müzakere ettiklerini söyleyen Özkaya, "Milletvekilliği dokunulmazlığı, milletvekilliğini ve Meclis'in saygınlığını koruma öncelikli bir görev. Bu görev çerçevesinde her milletvekilinin görevine saygılı devam etmesi gerekiyor." demişti.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın terör mağduru birinin yakınına alenen küfür etmesinin milletvekilliğinin saygınlığına yakışmayan bir davranış olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Özkaya, bu çerçevede Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüşlerini bildirdiklerini söylemişti.
Özkaya, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdiklerini, en kısa sürede raporlarını Karma Komisyona sunacaklarını ifade etmişti.
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