Başkent'e dev eser: AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı! Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Kandil'den verilen talimatlarla yol yürüyorlar
Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın hedefinde 7'li koalisyon vardı. PKK'nın dağ kadrolarından 7'li koalisyona gelen destek mesajlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan "Kandil'den verilen talimatlarla yol yürüyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti. Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
ANKARA'YA DEV ESER
İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. Şehirlerimizi altyapısı ve üst yapısıyla geliştirmeye yönelik projeleri hayata geçiyoruz. Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, 3,3 kilometre uzunluğu ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Gar İstasyonu üzerinden YHT, Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapılabilecek. Ülkemize yapacağı katkının yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Ankara'da toplamda 44.5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.
"ESERLE ANKARA'YI TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer Trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor. Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Günlük 600 bin yolcu kapasiteli metro hattımızı bu yaklaşımla inşa ettik, sizlerin hizmetine sunduk. Başkent'te metro hatlarına yenilerini eklemekle kalmayıp 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık. Kapasiteyi ve konforu da artırdık. Önümüzdeki dönemde yeni proje, yatırım, eserle Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz.
Şimdi buradan soruyorum; 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Ya Allah Bismillah diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah, mübarek Allah...
14 MAYIS MESAJI: YENİ ASIRDAKİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK
Türkiye'nin her seçimi milli iradenin tecellisinin vesilesi olması bakımından önemlidir. 14 Mayıs Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritasını belirleyecek olmasından ayrıca ehemmiyetlidir. Tek parti faşizmi, terör, kriz dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük. Türkiye Yüzyılı'yla güvenli, huzurlu, zengin, güçlü büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını bundan sonra yapacaklarımızın temeli girizgahı olarak görüyoruz.
SÖZDE MİLLİYETÇİ GEÇİNEN İP'E SERT TEPKİ: NİYE MASADAN DURMADAN KAÇTIN GİTTİN
Bu heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi 30-50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Bay Bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ona şu kadar buna bu kadar, birisine bu kadar. Yetmez ki altılı masa hepsinden doyması lazım. Yedili masa var o da masanın altındaydı çıktı. İP sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçtın gittin, yerliydin milliydin. Bay Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niye partisinde değil de parlamentoda görüştü. Partilerinin adını da değiştirdiler yeni isimle ortaya çıktılar. Burada bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı bu hesabın eseridir. Çok çalışmamız lazım.
Bunun için bilhassa son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti. Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.
7'Lİ KOALİSYONUN SİNSİ PLANLARI
Kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan tabloyla karşı karşıyayız. PKK yedili masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu Bay Bay Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız... Ve demokrasi sandığına bunları... Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş teröristbaşını bırakacaklarmış. Neymiş hukuk devletinde ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız, yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Eşek vezir olmuş katır silahtar.
TERÖRE VERİLEN TAVİZLER: TALİMATLAR KANDİL'DEN, FEDAİLERİ DE FETÖ
Bir diğer örgüt FETÖ tüm mensuplarıyla yedili masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Cezaevinden çıkarma kamuya alma sözü veriyor. Hesap sorma tehditlerinde bulunuyor. Masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Yavrular var ya Diyaneti kapatacağız diyorlar ya. Siz ne işe yarıyorsunuz, niye orada varsınız? Onun için çok çalışacağız. Terör örgütlerinin durumları da farklı değil. Ülkemizdeki seçimleri muhalefet kazansın diye konuşulanları saymıyorum. Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmaya çalışanlar var. Bunlar neydi LGBT. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının LGBT diye derdi yok. Şu anda millet ittifakı denen zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın, niye bugüne kadar açıklamadınız? Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İP'i de Saadet'i de nereye Deva'ysa bilmiyorum. Bunlardan ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne milli ne de yerlidir. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken muhalefetin yanında saf tutmuşlardır. Terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir, teslim olmaktır. Bunun adı bu güzel ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak küresel emperyalizme sokmadır.
Bugüne kadar yedili masadan terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde süreceği yönünde bir söz duydunuz mu? Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için operasyonların devam edeceğine yönelik söz duydunuz mu? Hiçbirini de duyamazsınız. Yedili masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor. Dikkat edersiniz masadakilerin hiçbirinin ülkeye herhangi bir eser kazandırmak gibi derdi yok. Şu anda ana muhalefetin Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyelerin başkanları onlarda değil mi? Bir eseriniz olsun be. Masanın böyle bir misyonu yok. Onlara verilen görev başka, yapmaya değil yıkmaya geliyor. Biz yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koymaya geliyoruz. Onlar ülkeyi ileriye taşımaya değil geriye götürmeye geliyor.
Türkiye Yüzyılı için yarın değil hemen şimdi. Durmak yok, yola devam. Doğru adımlarla doğru zaman. Rabbim hepinizden razı olsun. Unutmayın, eskilerin deyimiyle çalıda gül bitmez, çalıda gül bitmeyeceği gibi bunlardan da hayırlı iş eser sadır olmaz. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar gerisindeki gerçek niyetleri saklayamazlar. Merak etmeyin, başaramayacaklar. Milletimizin uğruna bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımların 3-5 muhteris nedeniyle heba edilmesine göz yummayacağız.14 Mayıs'ta bunları siyasi mefta yapmaya hazır mısınız?
"15 MAYIS'TA NASIL BİR TÜRKİYE'YE UYANMAK İSTEDİĞİNİZE KARAR VERECEKSİNİZ"
14 Mayıs bu bakımdan çok önemli, Cumhurbaşkanlığında oyunuza talibiz. Parlamentoda oyunuza talibiz. Cumhur İttifakı'nı gümbür gümbür Cumhurbaşkanı ve parlamento üyeleriyle inşallah bu seçimlerde sandıklardan çıkarmaya hazır mıyız? Seçim beyannamemizi paylaştık. Seçimlere kadar gece gündüz sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. 21 yıllık eser ve hizmetlerimize de ülkemize ve milletimize sözümüz olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güveniyoruz. Birikimi kapasitesi olan çıksın karşımıza. Ne bize ne de rakibimize gözü kapalı oy vermeyin. Herkesi kantarınızda tartıp notunu verin, tercihinizi ona göre yapın. Sadece Cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar arasında tercih yapmayacaksınız. Atacağınız oylarla 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istediğinize de karar vereceksiniz. Allah uhuletimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaismailoğlu, "Başkentimizin kent içi ulaşımına büyük katkı sağlayacak. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'mızı hizmete açarak Ankara'yla dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturacağız.
Cumartesi günü İstanbul'da açılışını yaptığımız Başakşehir-Kayaşehir metromuzun ardından yarın da Başkentimiz Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'mızı açacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha pek çok dev hizmet ve eseri açarak, ülkemize alternatif yollar, hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım sistemleri kazandırmaya devam edeceğiz.
AK Parti hükûmetleri hizmet odaklı siyasi anlayışıyla ülkemizin dört bir yanında eser ve hizmet fırtınası estirerek Ankara'mızın da çehresi güzelleşerek milletimize layık bir başkent hâline geldi" şeklinde konuştu.
"DEMİR YOLLARINDA ANKARA'YA ÇAĞ ATLATTIK"
Bakanlık olarak Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar lira harcadıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Demir yollarında da Ankara'ya çağ atlattık. Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldık. Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT gar istasyonu inşa ettik. Ankara-Sivas yüksek hızlı demir yolu hattı yapım çalışmalarında da sona geldik. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saat e düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugün cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikaya düşüreceğiz. Diğer yandan, Ankaralıları yıllardır beklediği metro hatlarına kavuşturduk. Başkentray'la hem Eskişehir yolu hem de İstanbul yolundaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azalttık. Açılışını yapacağımız AKM-Gar-Kızılay Metrosu'yla tüm Ankaralı hemşehrilerimizi doğrudan etkileyecek yeni bir metro hattını daha Ankara'ya kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
"AKM-GAR-KIZILAY METROSUNUN TAMAMLANMASIYLA, ANKARA'YA TOPLAM 44,5 KM METRO HATTI KAZANDIRILMIŞ OLDU"
AKM-Gar-Kızılay metro hattının günde 600 bin yolcuya hizmet vereceğini bildiren Karaismailoğlu, "Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan bu hattımız, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da çok önemli bir projedir. AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla, Ankara'ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu. Tasarım hızı 80 km olan araçlar vasıtasıyla günde 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız, YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma mümkün olacak Son istasyon olan Kızılay İstasyonu'ndan ise Batıkent Metrosu'na, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray Metrosu'na aktarma olacak Ayrıca metro hattımızla birlikte AKM istasyonunda 22 bin metrekare kapalı alana ve 335 araç kapasitesine sahip bir otoparkı da Ankara'nın hizmetine sunuyoruz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında metro hattının işletmeye açılmasıyla kara yolu bakım ve işletme kazancından 104 milyon euro, kaza maliyetlerinden 43 milyon euro, zaman tasarrufundan 125 milyon euro, diğer dışsal faydadan 108,4 milyon euro olmak üzere metro hattının ekonomik kazancının toplam 379 milyon euro olacağını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının ardından Gar İstasyonu'ndan metro ile Kızılay'a yolculuk etti.
Bakan Karaismailoğlu açılış öncesi de A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Karaismailoğlu, "Ankara için çok önemli muhteşem bir eseri açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 3.3 kilometre ama bütün Ankara'nın metrolarını birbirine bağlayan çok önemli stratejik bir hat burası." ifadelerini kullandı.
"80 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ"
Ankara İstanbul arasında bütün projelerimizi tamamladık. Fizibilitelerimizi tamamladık. Ankara İstanbul arasına süper hızlı treni yapacağız yani saatte 350 km hıza sahip hızlı trenimizle Kızılay'dan Kadıköy'ü Söğütlüçeşme arasını 80 dakikaya indireceğiz.
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