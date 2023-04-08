Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Başkan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ayrıca Başkan Erdoğan, 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi'nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN: SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL
Başkan Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.
Başkan Erdoğan, Ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan'a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
"MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK BASKIN ÇAĞRILARI ENDİŞELERİ ARTIRDI"
Radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarının tepkileri ve endişeleri artırdığını belirten Başkan Erdoğan, bilhassa 11 Nisan'da başlayacak itikâf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.
Her Ramazan ayında tekrarlanan bu olayların bölgenin kaderi haline gelmesinin önünü almak gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.
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