Başkan Erdoğan’ın hamlesi sonrası Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişi Ramazan Bayramı’na kadar yasakladı

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN KARAR TEPKİ



Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek, kararı güvenlik durumunu daha da kötüleştirme riski taşıyan ciddi bir hata olarak nitelendirdi.

Ben Gvir, "Bu, Yahudileri öldürmeye yönelik kitlesel gösteriler için verimli bir zemin oluşturacak ve hatta Ağlama Duvarı'nda ibadet edenlere taşların atılacağı bir senaryoya imkan tanıyacak. Terörizm bize saldırdığında, teslim olmamak için muazzam bir güçle karşılık vermeliyiz" dedi.