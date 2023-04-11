Başkan Erdoğan'ın hamlesi sonrası Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişi Ramazan Bayramı’na kadar yasakladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişinin Ramazan Bayramı’na kadar yasaklandığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ele almıştı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtmişti. Ayrıca Başkan Erdoğan, 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etmişti.
İsrail-Filistin arasındaki gerilim Ramazan ayında da devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişini Ramazan Bayramı'na kadar yasaklandığı duyuruldu.
Söz konusu yasağın yarından itibaren geçerli olacağı aktarılan açıklamada, yasağın Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceği ifade edildi.
Yasak kararının, Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Şin Bet Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Kobi Shabtai tarafından oybirliğiyle önerildiği belirtildi.
GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK
Başbakan Netanyahu'nun ayrıca, yarın Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Ağlama Duvarı'na gidecek olan Yahudilerin güvenliğinin sağlanması için tüm gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiği açıklandı.
AŞIRI SAĞCI BAKANDAN KARAR TEPKİ
Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir yaptığı açıklamada, karara tepki göstererek, kararı güvenlik durumunu daha da kötüleştirme riski taşıyan ciddi bir hata olarak nitelendirdi.
Ben Gvir, "Bu, Yahudileri öldürmeye yönelik kitlesel gösteriler için verimli bir zemin oluşturacak ve hatta Ağlama Duvarı'nda ibadet edenlere taşların atılacağı bir senaryoya imkan tanıyacak. Terörizm bize saldırdığında, teslim olmamak için muazzam bir güçle karşılık vermeliyiz" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN MASAYA YUMRUĞUNU VURMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesinde, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını ele almıştı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.
Ayrıca Başkan Erdoğan, 11 Nisan'da başlayacak itikaf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etmişti.
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