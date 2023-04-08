İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Başakşehir - Kayaşehir metro hattıyla kesintisiz ulaşım...

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete alarak İstanbul kent içi raylı sistem ağının gücüne güç katacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul şehir içi trafiğinde sıkışıklığın azalması ve vatandaşlarımızın yaşamının kolaylaşması adına yeni bir soluk aldıracağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini kaydederek, bu noktada bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşamının kabusa dönüşmemesi için çok önemli raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ve yenilerini yapmaya devam ettiklerini anlattı.

İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını aktaran Karaismailoğlu, kentte hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.