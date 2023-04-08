İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Başakşehir - Kayaşehir metro hattıyla kesintisiz ulaşım...
İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor. Başkan Erdoğan, bugün Başakşehir-Kayaşehir arasına yapılan metro hattının açılış törenine katılacak. Erdoğan tarafından açılacak metro hattında A Haber'e açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hatla ilgili bilgiler verdi. Bakan Karaismailoğlu, "Hattımız 6,2 kilometre uzunluğunda. Başakşehir Metro Kentten başlıyor, Metro Kent'in arkası da Bağcılar-Kirazlı'ya kadar uzanan hatta Aksaray-Otogar'dan Bağcılar'a kadar uzanan hattın devamı. Bu hatla birlikte Metro Kent'ten Kayaşehir'e bağlantısını tamamlamış oluyoruz." dedi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamlayamadığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın devralarak bitirdiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün açılıyor...
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hizmete girecek.
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'u modern ulaşım altyapısıyla hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdıklarını ve çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdüklerini söyledi.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AHABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro açılışı öncesi A Haber canlı yayınına konuk oldu. Bakan Karaismailoğlu açılan yeni hatla ilgili bilgi verdi.
İşte Karaismailoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar:
Burası bir metro istasyonu. Aslında botanik parkına benziyor. Burası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin içinde bulunduğu bir metro istasyonu. Hattımız 6,2 kilometre uzunluğunda. Başakşehir Metro Kentten başlıyor, Metro Kent'in arkası da Bağcılar-Kirazlı'ya kadar uzanan hatta Aksaray-Otogar'dan Bağcılar'a kadar uzanan hattın devamı. Bu hatla birlikte Metro Kent'ten Kayaşehir'e bağlantısını tamamlamış oluyoruz. Hattımızın içinde 4 tane istasyonumuz var. Bu istasyonlarla birlikte özellikle Şehir Hastanesi için günlük 100 bine yakın bir insan hareketi var. Vatandaşımızın daha konforlu bir şekilde hastaneye gelmesini sağlayacak.
İSTANBUL'UN YENİ METROSU BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR AÇILIYOR!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı ve bakanlığın devraldığı Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete giriyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir önemli açıklamalarda bulundu.
TEK YÖNE 70 BİN YOLCU
Başakşehir-Kayaşehir metrosu Başkan Recep Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün hizmete giriyor. 5 istasyondan oluşan metro hattı 6,2 kilometre uzunluğunda. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bağcılar arası 23 dakika olacak. Metro bir saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek. Metro ile 4 ilçenin İstanbul Havalimanı'na ulaşımı sağlanıyor.
Abdullah Özdemir'in öne çıkan sözleri:
"Başakşehir-Kayaşehir metrosu 6,2 kilometre uzunluğunda. Tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek. Mahmurbey'den gelen hat ile Havalimanı'nda gelen hattı birbirine bağlayacak olan önemli bir proje. Ayrıca bu hat üzerinde Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yer alıyor. Projeye bakıldığı zaman çok kritik bir hat olduğunu anlayabiliyoruz.
Burada büyük bir bağlantı hattı sağlanırken ayrıca şehrimizin en önemli sağlık yatırımını da önemli ölçüde rahatlatacak ve ulaşımı kolaylaştıracak. Bu hastanenin etrafındaki karayollarını İBB yapacaktı AK Parti döneminde ihalesi yapılmıştı. Ancak yönetim değişinde İBB hem çevreyolları hem de metro hattını yapamayacağını ifade edince bakanlık devraldı ve 2,5 senede bu hattı bitirdi."
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU METRO HATTININ İÇİNDEN PAYLAŞTI
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu metro hattının içinden görüntüler paylaştı.
Karaismailoğlu, "Açılışa dakikalar kaldı. Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Milletimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.
SAATİ BELLİ OLDU
Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Karaismailoğlu, açılışın saat 15.30'da Kayaşehir İstasyonu'nda yapılacağını bildirdi.
Karaismailoğlu, "Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Bugün açıyoruz!" ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu dün yaptığı paylaşımda "Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı için geri sayım başladı! Yarın hizmete açıyoruz!" dedi.
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete alarak İstanbul kent içi raylı sistem ağının gücüne güç katacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul şehir içi trafiğinde sıkışıklığın azalması ve vatandaşlarımızın yaşamının kolaylaşması adına yeni bir soluk aldıracağız." diye konuştu.
Karaismailoğlu, özellikle büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini kaydederek, bu noktada bakanlık olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşamının kabusa dönüşmemesi için çok önemli raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ve yenilerini yapmaya devam ettiklerini anlattı.
İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını aktaran Karaismailoğlu, kentte hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.
"İSTANBUL'DA 318,3 KİLOMETRE METRO HATTINI TAMAMLADIK"
Bakan Karaismailoğlu, yarın açılacak Başakşehir-Kayaşehir projesinin yanı sıra 5 ayrı metro hattında çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, İstanbul'da yapımını tamamladıkları metro hattı uzunluğunun 318,3 kilometre olduğunu, yapımı devam edenler bittiğinde bu rakamın 380,2 kilometreye yükseleceğini söyledi.
İstanbul'un toplamda 1.100 kilometre metro ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul'un eksiklerini tamamlıyoruz. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir hattımızda Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunuyor. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek."
CHP'Lİ İBB'NİN YAPMADIĞI YOLU DA BAKANLIK YAPMIŞTI
Karaismailoğlu, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin bu hastanenin kara yolu bağlantısını da yapmadığını, metro gibi onu da kendilerinin hayata geçirdiklerini kaydederek, "Yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık. İBB'den devraldığımızda sadece yüzde 5'ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve İstanbulluların hizmetine sunulmaya hazır hale getirildi." şeklinde konuştu.
ŞEHİR HASTANESİ İLE KENT MERKEZİ ARASINDA HIZLI VE EKONOMİK ULAŞIM İMKANI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bu hattın işletmeye alınmasıyla kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım inşa ederken diğer toplu taşıma modları aracılığıyla entegrasyon sağlayacaklarını söyledi.
Projenin entegre olacağı diğer hatlar ile ulaşımda sağlayacağı kolaylıklara ilişkin bilgiler veren Karaismailoğlu, "Biz projelerimizi mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ediyoruz. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Çamlıca Kulesi gibi tüm bu projelerimiz, estetik ve özgün mimarileriyle Türkiye'yi ilk kez gören yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler bırakıyor." açıklamasında bulundu.
Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetin İstanbul'daki hizmet sürecinin bitmediğini kaydederek, "Biz, her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz." diye konuştu.
İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacaklarını ve çalışacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da en hızlı ve doğru biçimde sürdüreceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız." ifadelerini kullandı.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA ÇAĞRI
Bakan Karaismailoğlu, 20 yılda sözünü verdikleri tüm projeleri yaptıklarını belirterek, 100 yılda gerçek olabilecek projeleri kısa süreye sığdırdıklarını söyledi.
Türk milletinin her zaman kendilerine güvendiğini ve en büyük gücü bu güvenden aldıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Biz de bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz. Yarın saat 16.00'da Kayaşehir İstasyonu'nda gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm İstanbulluları bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Karaismailoğlu, açıklamasının ardından incelemelerine bir süre daha devam ederek, yetkililerden bilgi aldı.
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