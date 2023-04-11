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Son dakika | Bakanlıktan soğan açıklaması! Kılıçdaroğlu'nun algısı böyle çöktü

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Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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Son dakika | Bakanlıktan soğan açıklaması! Kılıçdaroğlu’nun algısı böyle çöktü

Son dakika haberi..Tarım ve Orman Bakanlığı: Ülkemizde son on yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretilmekte olup 2022 yılı kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir.

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