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Son dakika | Gara şehitleri davasında karar! İşte 2 terörist için istenen ceza

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Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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Son dakika | Gara şehitleri davasında karar! İşte 2 terörist için istenen ceza

Son dakika haberi... Gara şehitleri davasında yargılanan 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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