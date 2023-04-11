11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | AYM'den HDP kararı! Tutanak altına alındı

Son dakika | AYM'den HDP kararı! Tutanak altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
ABONE OL
Son dakika | AYM’den HDP kararı! Tutanak altına alındı

Son dakika haberi... HDP'nin kapatılması istemli dava sürecinde HDP seçim gündemi nedeniyle sözlü savunma yapmayacağını açıklamıştı. Anayasa Mahkemesi'nden davayla ilgili yeni bir karar geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA