HDP’nin 539 milyonluk hazine desteği PKK’ya mı gitti? İhanet şebekesinin sinsi planı

HAZİNE YARDIMI

Buna göre hazine yardımı yapılan parti parayı harcama yapması için başka partiye aktaramıyor, yasalar buna izin vermiyor. Hazine yardımının nereye harcandığı ise bilinmiyor. Zira, başka partinin listelerinden seçime girecek olan HDP'nin ortada seçim harcaması da görünmüyor.

PARALAR KANDİL'E Mİ GİTTİ?

Bu durumda akla gelen ilk ihtimal paranın terörün merkezi Kandil'e gönderilmesi. Bilindiği gibi HDP'li belediyelerde bağış adı altında toplanan paralar terörün finansı için kullanılıyordu. HDP'nin, Yeşil Sol Parti operasyonuyla parayı Kandil'e göndermiş olabileceği değerlendiriliyor.