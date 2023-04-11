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AK Parti Malatya milletvekili adayı listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Malatya milletvekilleri adayları açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 11.04.2023
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AK Parti Malatya milletvekili adayı listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Malatya milletvekilleri adayları açıklandı mı?

AK Parti'nin milletvekili adayları belli oldu.Bu gelişme ile beraber AK Parti Malatya milletvekili adayları listesi de araştırılmaya başlandı. Aday listelerinin yayınlanmasının ardından 'AK Parti Malatya milletvekili adayları kimler oldu?' sorusu gündeme geldi. 28. Dönem AK Parti Malatya milletvekilleri adayları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 33 gün kaldı. AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen isimlerin listesi belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında bulunan AK Parti milletvekili adayları duyuruldu. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Genel Seçimleri AK Parti Malatya milletvekili adayları isimleri 2023!

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Malatya 1. sıra - Bülent Tüfenkci

Malatya 2. sıra - İhsan Koca

Malatya 3. sıra - İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

Malatya 4. sıra - Abdurrahman Babacan

Malatya 5. sıra - Vahit Atalan

Malatya 6. sıra - Ramazan Özcan

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