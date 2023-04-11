AK Parti Malatya milletvekili adayı listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Malatya milletvekilleri adayları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 33 gün kaldı. AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen isimlerin listesi belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında bulunan AK Parti milletvekili adayları duyuruldu. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Genel Seçimleri AK Parti Malatya milletvekili adayları isimleri 2023!