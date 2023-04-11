AK Parti Malatya milletvekili adayı listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Malatya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
AK Parti'nin milletvekili adayları belli oldu.Bu gelişme ile beraber AK Parti Malatya milletvekili adayları listesi de araştırılmaya başlandı. Aday listelerinin yayınlanmasının ardından 'AK Parti Malatya milletvekili adayları kimler oldu?' sorusu gündeme geldi. 28. Dönem AK Parti Malatya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine 33 gün kaldı. AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen isimlerin listesi belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında bulunan AK Parti milletvekili adayları duyuruldu. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Genel Seçimleri AK Parti Malatya milletvekili adayları isimleri 2023!
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Malatya 1. sıra - Bülent Tüfenkci
Malatya 2. sıra - İhsan Koca
Malatya 3. sıra - İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak
AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
Malatya 4. sıra - Abdurrahman Babacan
Malatya 5. sıra - Vahit Atalan
Malatya 6. sıra - Ramazan Özcan
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Malatya milletvekili adayı listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Malatya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Ağrı milletvekili adayları listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Ağrı milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu?
- AK Parti Şırnak milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem AK Parti Şırnak milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak? İnfaz iyileştirme, son durum 2023
- 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...
- Seçmen bilgi kağıdı nereden, nasıl alınır? 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgulama ekranı! YSK 2023 seçim takvimi
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!
- 10 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 11 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?
- AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs seçimi...
- Ak Parti Konya milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?