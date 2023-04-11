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AK Parti Erzincan milletvekili aday listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Erzincan milletvekilleri adayları açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 11.04.2023
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AK Parti Erzincan milletvekili aday listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Erzincan milletvekilleri adayları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. AK Parti'den milletvekili adayı olarak gösterilen isimlerin listesi belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında bulunan AK Parti milletvekili adayları duyuruldu. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Genel Seçimleri AK Parti Erzincan milletvekili adayları isimleri 2023!

AK Parti'nin milletvekili adayları netleşti.Son dakika açıklamasının ardından AK Parti Erzincan milletvekili adayları listesi de araştırılmaya başlandı. Aday listelerinin yayınlanmasının ardından "AK Parti Erzincan milletvekili adayları kimler oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 28. Dönem AK Parti Erzincan milletvekilleri adayları açıklandı mı?

AK PARTİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

ERZİNCAN 1 SÜLEYMAN KARAMAN
ERZİNCAN 2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ

AK PARTİ'DE 113 KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar; milletvekili aday listesinde ilk sıralarda yer aldı. Erkek milletvekili aday sayısı 487, kadın aday sayısı 113 oldu. Listede 5 engelli aday yer aldı. 18-20 yaş aralığındaki aday sayısı 2, 20-30 yaş aralığında 23, 30-40 yaş aralığında 93, 40-50 yaş aralığında 210, 50-60 yaş aralığında 214, 60-65 yaş aralığında 38 olurken; 65 yaş üstü aday sayısı ise 20 oldu.

Ayrıca, ilkokul mezunu aday sayısı 4, lise mezunu aday sayısı 37, ön lisans mezunu aday sayısı 26, lisans mezunu aday sayısı 341, yüksek lisans mezunu aday sayısı 139, doktora mezunu aday sayısı 53 oldu.

27'nci dönem milletvekillerinden olup tekrar aday gösterilen sayısı 104 olurken; en genç aday İzmir 1'inci bölgeden aday olan Nisa Alptekin (18), en yaşlı aday ise İstanbul 3'üncü bölge adayı Şamil Ayrım (73) oldu.

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