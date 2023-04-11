AK Parti seçim beyannamesi maddeleri neler? 2023 AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı?
"AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından seçim beyannamesi hazırlıklarında da sona gelindi.Seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak. İşte, AK Parti seçim beyannamesi maddeleri 2023...
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala gözler AK Parti seçim beyannamesi maddelerine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 AK Parti seçim beyannamesini Ankara Spor Salonu'nda açıklayacak. Cumhur ittifakının seçim vaatleri belli olacak. Peki, AK Parti seçim beyannamesi maddeleri neler?
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA?
AK Parti 10 Nisan Salı günü milletvekili adaylarını tanıtacak ve seçim beyannamesini açıklayacak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak.
AK Parti seçim beyannamesi 10 Nisan 2023 Salı günü yani bugün açıklanacak.
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ NEREDE AÇIKLANACAK?
2023 AK Parti seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek programda kamuoyu ile paylaşılacak.
DEPREMLER NEDENİYLE SADE BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Programda, AK Parti kampanyasının ana temasını oluşturan "Doğruluk" ve "Türkiye Yüzyılı" içerikli 4-5 dakikalık film izletilecek.
AK Parti'nin İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen, imzasının bulunduğu Türkiye Yüzyılı kampanyasının müziklerini korosuyla seslendirecek.
Programa, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, belediye başkanları katılacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sade bir program gerçekleştirilecek.
DEPREM YARALARININ SARILMASINA DÖNÜK ADIMLAR BEYANNAMEDE YER ALACAK
Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk bölümünde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verilecek, "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz" vurgusu yapılacak.
Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşümlerle dirençli şehirlerin oluşturulması, seçim beyannamesinde önemli yer tutacak.
KALKINMA YATIRIMLARI ÖNE ÇIKACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar "Türkiye Yüzyılı" çatısı altında seçim beyannamesinde öne çıkarılacak.
Ekonomi, çevre, aile, adalet ve özgürlüklere ilişkin başlıkların detaylı şekilde işleneceği beyannamede gençler ve kadınlar için de ayrı bir başlık bulunacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti seçim beyannamesi maddeleri neler? 2023 AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı?
- AK Parti Erzincan milletvekili aday listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Erzincan milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Branş dağılımı...
- SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama
- AK Parti Malatya milletvekili adayı listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Malatya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Ağrı milletvekili adayları listesi 2023! 28. Dönem AK Parti Ağrı milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu?
- AK Parti Şırnak milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem AK Parti Şırnak milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- 7.Yargı paketi GENEL AF çıktı mı, yolda mı? Mahkumlara af ne zaman çıkacak? İnfaz iyileştirme, son durum 2023
- 2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI | Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Yüzde 53,3-42,1-3,6-0, 9...Başkan Erdoğan açık ara önde! İşte partilerin oy oranları...
- Seçmen bilgi kağıdı nereden, nasıl alınır? 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgulama ekranı! YSK 2023 seçim takvimi
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!