28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Borsa spekülatörüne Mehmet Mustafa Gürban'a kripto para şoku!

Borsa spekülatörüne Mehmet Mustafa Gürban'a kripto para şoku!

tarafından defalarca para cezasına çarptırılan , Sistemkoin’de ava giderken avlandı. Mehmet Mustafa Gürban, parasını kripto para borsasına kaptırdığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Gürban, 'nun yakın markajında bulunuyor.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
Borsa spekülatörüne Mehmet Mustafa Gürban'a kripto para şoku!

haberi... Kripto para borsalarında ilk vurgunun yapıldığı Sistemkoin'den ünlü spekülatörü de çıktı. Sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı spekülatif yorumlarla 'daki hisselerle ilgili yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle () tarafından defalarca ceza kesilen , Sistemkoin'de ava giderken avlandı. Parasını kripto para borsasına kaptırdığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

DÜRÜMCÜDE PAZARLIK

Borsadaki hisse senetleriyle ilgili spekülatif yorumları sosyal medyadaki '' adlı hesabıyla yapan Gürban, 2018'de kısa adı 'TWS' uzun adı '' bir token (Blockchain ekosisteminde dijital olarak transfer edilebilen varlık) çıkardı. Bunu piyasaya sürmek için bir platforma ihtiyaç duydu. O arada Sistemkoin'cileri buldu. Sistemkoin yetkilileriyle irtibata geçen Gürban, şirketin sahipleri ve çalışanlarını 'e davet ederek, misafir etti.

Otel masraflarından yeme-içmelerine kadar her şeyi karşıladı. Kendisinin çıkardığı tokenleri 5.000 kişinin alıp-satacağını, 10 milyon dolar değerinde bir işlem trafiğinin döneceğini anlattı. Anlaşmanın ardından 2019'da token'leri 'Sistemkoin.com' platformuna soktu. Gürban'ın yönlendirmesiyle 5.000'e yakın yatırımcı bu 'TWS' adlı tokenleri aldı.

HAYALİ COIN SATIŞI

Nisan ayında Sistemkoin yaklaşık 1 milyon dolar değerinde yapılan satış bedelini aktarmadı. Gürban, Sistemkoin'cilerin TWS'leri gerçekte varmış gibi göstererek yani site üzerinde listeleyerek kullanıcılara sattığını tespit etti. Sistemkoin'deki 51 kişinin isim listesini vererek suç duyurusunda bulundu.

SPK DEFALARCA CEZA KESTİ…

Mehmet Mustafa Gürban borsa yatırımcılarının yakından tanıdığı bir isim… Sosyal medyada hem hem de hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldı. Gürban, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yakın markajında bulunuyor.

SİSTEMKOİN'DE NE OLDU

Thodex'in işlemlere ara vermesi ve kurucusu Özer'in yurtdışına kaçması, ardından Vebitcoin'in de faaliyetlerine ara vermesi sonrasında bir başka yerli kripto borsası olan Sistemkoin'e de iki aydır erişim sağlanamadığı ortaya çıkmıştı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sistemkoin üzerinden 2018-2021 yılları arasında milyonlarca lira değerinde kripto para çalındığını tespit etmiş, CEO'su Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Anıl Acar, Arda Acar, Osman Kuş ve Baha İlmen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA