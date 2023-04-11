Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda hitap etti. Buradaki konuşmasında Başkan Erdoğan, yol, havalimanı köprü ve kanal gibi yatırımları küçümseyen bir profesörün sözlerini sert bir dille eleştirdi. Başkan Erdoğan isim vermeden yüklenerek, "Geçen akşam bir televizyon kanalında, bir profesör, ne derse beğenirsiniz, profesör, 'köprü, baraj, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle?' Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." dedi.
Hükümetin yaptığı yatırımları değersizleştirmeye çalışan bir profesörün açıklamalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki hitabında sert tepki gösterdi.
"BU ADAM PROFESÖR DÜŞÜNÜN"
Başkan Erdoğan isim vermeden isim vermeden eleştirdiği profesörü topa tutarak, "Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok. 'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç." dedi.
"MÜSVEDDE BU! VAH ZAVALLI"
Başkan Erdoğan "Geçen akşam bir televizyon kanalında, bir profesör, ne derse beğenirsiniz, profesör, 'köprü, baraj, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle?' Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, yolun yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber Togg'un yok, uçak gemin yok...
...'Domates, patates, kaç para onu söyle?' Bu adam profesör, müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç. Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle? Eğitimde yoksun, sağlıkta yoksun, ulaşımda yoksun, adalette yoksun, emniyette yoksun. Neymiş, 'domates, patates' Vah zavallı vah. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de olmaz, patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihinlerde ama demek ki bu profesörün zihinlerinde bir değişim olmamış." şeklinde konuştu.
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