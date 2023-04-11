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Seçmen bilgi kağıdı nereden, nasıl alınır? 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgulama ekranı! YSK 2023 seçim takvimi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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Seçmen bilgi kağıdı nereden, nasıl alınır? 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgulama ekranı! YSK 2023 seçim takvimi

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri içim geri sayım başladı. 14 Mayıs'ta milyonlarca vatandaşın sandığa gideceği seçimlerde seçmen listeleri de askıya çıktı. Oy kullanmaya giderken bulundurulması zorunlu olan nüfus cüzdanı ile seçmen kağıdı için araştırmalar da hız kazandı. Peki Seçmen kağıdı nasıl alınır? İşte e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor...Milyonlarca vatandaşın sandık başına gideceği Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başlamış durumda.Seçim takviminin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından seçmen listeleri askı tarihi belli oldu. Peki, Seçmen bilgi kağıtları seçmenlere ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nasıl alınır? İşte, 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgulama ekranı!

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

YSK 2023 SEÇİM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip (yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz) "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

*Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

*Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

*Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

*Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

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