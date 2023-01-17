Etekleri tutuşan terörist elebaşı Ferhat Abdi ABD ve Fransa'dan yardım dilendi: İlk hedef Kobani karşı koymamız zor olacak
Mazlum Kobani kod adlı terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin, ABD'den umduğunu bulamayınca Fransız basınına konuşarak yardım dilendi. Türkiye'nin şubat ayında operasyon gerçekleştireceğini düşündüklerini söyleyen terörist elebaşı, "İlk hedefin Kobani olacağını düşünüyorum. Halihazırda hava bombardımanlarını ve top atışlarını artırıyorlar. Karşı koymamız zor olacak bir kara operasyonu bekliyorum" dedi.
Terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in operasyon paniği sürüyor. ABD'den yardım dilenen Abdi bu kez de Fransa'ya sığındı. Fransız basınına konuşan Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin Şam ile görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve açık destek istedi.
İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Şahin, Fransız Le Point gazetesi yazarı Perrier'in sorularını yanıtladı. Fransız gazetesine verdiği röportajda terörist Şahin, ABD ve Fransa'ya seslendi.
Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan korkan terörist Şahin, ''Halihazırda hava bombardımanlarını ve top atışlarını artırıyorlar. Karşı koymamız zor olacak bir kara operasyonu bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.
Şahin, '' İlk hedefin Kobani olacağını düşünüyorum. Şehir bizim için güçlü bir semboldür. Aynı zamanda uluslararası koalisyonla ittifakımızın da simgesidir. Türkiye, 2017'den beri Kobani'nin batısı ve doğusundaki bölgelerinde operasyon düzenliyor" ifadlerini kullandı.
Fransız gazetecinin Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandığı, Suriye bir kez daha Türkiye'nin silahlı saldırısı tehdidi altında. Durum nedir? sorusuna yanıt veren Abdi, ''Türkiye'nin Şubat ayında taarruza geçmesini bekliyoruz. Türk ordusu Aralık ayı başında bize saldırmak niyetindeydi."
ABD'YE ÇAĞRI: GERİ DÖNÜN
ABD ile ilişkilerine yönelik Şahin, "ABD'nin Kobani yakınlarına geri dönmesini istiyoruz ama şu ana kadar böyle bir karar çıkmadı. ABD ile mükemmel bir işbirliğimiz var" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 bankadan 20.000 TL'ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak
- TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!
- 17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?
- MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!
- EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?
- Sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'ten geçti mi? 2023 sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor?
- 16 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı reytinglerde kim birinci oldu? Zirvedeki isim...
- Bedelli askerlik bugün açıklanır mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları...
- Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023 var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi?
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? SSK zamlı emekli maaşları bugün, yarın yatar mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...