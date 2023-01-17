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Etekleri tutuşan terörist elebaşı Ferhat Abdi ABD ve Fransa'dan yardım dilendi: İlk hedef Kobani karşı koymamız zor olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Etekleri tutuşan terörist elebaşı Ferhat Abdi ABD ve Fransa’dan yardım dilendi: İlk hedef Kobani karşı koymamız zor olacak

Mazlum Kobani kod adlı terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin, ABD'den umduğunu bulamayınca Fransız basınına konuşarak yardım dilendi. Türkiye'nin şubat ayında operasyon gerçekleştireceğini düşündüklerini söyleyen terörist elebaşı, "İlk hedefin Kobani olacağını düşünüyorum. Halihazırda hava bombardımanlarını ve top atışlarını artırıyorlar. Karşı koymamız zor olacak bir kara operasyonu bekliyorum" dedi.

Terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in operasyon paniği sürüyor. ABD'den yardım dilenen Abdi bu kez de Fransa'ya sığındı. Fransız basınına konuşan Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin Şam ile görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi ve açık destek istedi.

İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Şahin, Fransız Le Point gazetesi yazarı Perrier'in sorularını yanıtladı. Fransız gazetesine verdiği röportajda terörist Şahin, ABD ve Fransa'ya seslendi.

Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan korkan terörist Şahin, ''Halihazırda hava bombardımanlarını ve top atışlarını artırıyorlar. Karşı koymamız zor olacak bir kara operasyonu bekliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Şahin, '' İlk hedefin Kobani olacağını düşünüyorum. Şehir bizim için güçlü bir semboldür. Aynı zamanda uluslararası koalisyonla ittifakımızın da simgesidir. Türkiye, 2017'den beri Kobani'nin batısı ve doğusundaki bölgelerinde operasyon düzenliyor" ifadlerini kullandı.

Fransız gazetecinin Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandığı, Suriye bir kez daha Türkiye'nin silahlı saldırısı tehdidi altında. Durum nedir? sorusuna yanıt veren Abdi, ''Türkiye'nin Şubat ayında taarruza geçmesini bekliyoruz. Türk ordusu Aralık ayı başında bize saldırmak niyetindeydi."

"Türkiye Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerini almak istiyordu. Erdoğan, Kobani'yi almak istediğini açıkladı. Türklerin şimdi Rusya ve Esad ile anlaşmak istemesi rahatsız edici.''dedi.

ABD'YE ÇAĞRI: GERİ DÖNÜN

ABD ile ilişkilerine yönelik Şahin, "ABD'nin Kobani yakınlarına geri dönmesini istiyoruz ama şu ana kadar böyle bir karar çıkmadı. ABD ile mükemmel bir işbirliğimiz var" dedi.

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