10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 10 Nisan Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta?

10 Nisan Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023
ABONE OL
10 Nisan Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta?

"Bugün Kabine var mı, saat kaçta?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detayları merak ediyor. Kabine gündemi ve konuları her Pazartesi olduğu gibi bugün de merak konusu oldu. Peki, 10 Nisan bugün Kabine Toplantısı var mı? İşte, toplantı takvimi 2023

"10 Nisan Bugün Kabine Toplantısı var mı?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Kabine gündemi ve konuları her Pazartesi olduğu gibi bugün de araştırılıyor. Deprem bölgesi ve seçim gündeminin toplantının öncelikli konuları olması bekleniyor. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti. Peki, 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı tarihleri 2023!

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Kabine Toplantısı son dakika toplanacak mı merak konusu. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde yapıldı.Geçtiğimiz hafta programda yer almayan Kabine 10 Nisan Pazartesi günü (bugün) bekleniyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI, ALINACAK KARARLAR...

Deprem bölgesindeki çalışmalar, öğrencilere bayram ikramiyesi ve seçim gündemi Kabine ile birlikte değerlendirilmeye başladı.Deprem konutları, orta ve dar gelirliye konut projeleri,Ekonomi ve dış politika konuları da dikkat çekiyor.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

BORÇLAR SİLİNDİ

"Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz."

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.

DEPREM BÖLGESİ KARARLARI

Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz. Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır.

Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor. Amacımız 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır. Gerekirse konteyner sayısını daha da artırabiliriz.

Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA